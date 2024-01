APA ots news: OMV kooperiert im Energy Bereich mit Start-ups und Technologie-Vorreitern

im Rahmen des Übergangs zu einem kohlenstoffarmen Geschäft Wien (APA-ots) - * OMVs wichtige Transformation zu Netto-Null-Unternehmen bis 2050 * OMV: 40 Prozent der geplanten Investitionen des Konzerns bis 2030 in nachhaltige Projekte Die OMV, das integrierte Energie-, Kraftstoff- und Rohstoff- sowie Chemie- und Materialenunternehmen mit Sitz in Wien, befindet sich in einem wichtigen Wandel mit dem Ziel bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Rund 40 Prozent der geplanten jährlichen Investitionen des Konzerns zur Unterstützung des organischen Wachstums sind für nachhaltige Projekte vorgesehen. Im Rahmen ihrer Transformation investiert die OMV in Start-ups und Technologie-Vorreiter im Energiesektor und arbeitet mit ihnen zusammen, um den Fortschritt in ihrem Low Carbon Business voranzutreiben. Bis 2030 sind rund 5 Mrd. EUR an Investitionen in Projekte wie kohlenstoffarme Geothermie, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) und weitere Lösungen für erneuerbare Energien vorgesehen. "Wir haben vor zwei Jahren einen eigenen Low Carbon Business Bereich gegründet, der seitdem sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene deutlich an Dynamik gewonnen hat", sagt Beri Gao, OMV Executive Vice President Energy. "Die Energiewende braucht die klügsten Köpfe. Daher freuen wir uns mit spannenden Start-ups und renommierten Institutionen zusammenzuarbeiten, um neue Wege zur Reduktion von Emissionen und nachhaltige Energielösungen zu entwickeln." Geothermie-Technologie der nächsten Generation zur Erreichung der Ziele für grüne Energie Die OMV hat einen Anteil von 6,5 % an der kanadischen, in Privatbesitz befindlichen [Eavor Technologies Inc.] (https://www.eavor.com/) ("Eavor") für EUR 34 Mio erworben. Eavor ist der weltweit führende Entwickler von Closed-Loop-Geothermielösungen. Darüber hinaus haben die OMV und Eavor eine kommerzielle Vereinbarung über den großflächigen Einsatz der Eavor-Loop-Technologie in Europa und darüber hinaus getroffen. Die Technologie von Eavor basiert auf einem geschlossenen Kreislaufsystem, das tief unter der Erde installiert ist. In einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert ein Arbeitsfluid zwischen oberirdischem und tiefem Untergrundgestein, wodurch es sich erwärmt. Da Eavor Loop wirklich skalierbar und in verschiedenen Arten von geologischen Strukturen anwendbar ist, wird es der OMV ermöglichen, Wärmelösungen für Fernwärmenetze außerhalb der normalen hydrothermalen Gebiete anzubieten und damit ihr bestehendes Portfolio an hydrothermalen Projekten zu ergänzen. Energiewende mit visionären Start-ups und Tech-Spitzenreiter Die OMV arbeitet mit [Plug and Play] (https://www.plugandplaytechcenter.com/) zusammen, einem Zentrum für Innovation und Unternehmertum, das Start-ups mit Unternehmenspartner:innen, Investor:innen und Ressourcen verbindet. Im Kern der Zusammenarbeit engagiert sich die OMV aktiv am Innovationsprogramm von Plug and Play, das einen strukturierten und effizienten Weg bietet, um eine ausgewählte Gruppe vielversprechender Start-ups zu entdecken, zu bewerten und in sie zu investieren. Die OMV ist zum vierten Mal in Folge Teil des [Verbund X Accelerators] (https://www.verbundx.com/). Im Jahr 2023 ist die OMV Community-Partner:in, was dem Unternehmen Zugang zu einem riesigen Netzwerk von Ideengeber:innen und Vordenker:innen verschafft. Die Zusammenarbeit bietet die Möglichkeit, sich mit Start-ups auszutauschen und vom Innovationspotenzial der Community zu profitieren. Im Rahmen des Verbund X Accelerator Programms ist die OMV 2022 eine strategische Kooperation mit dem amerikanischen Start-up [Compact Membrane System] (https://compactmembrane.com/) ("CMS") eingegangen. CMS, ein Technologieführer für Separationslösungen für kohlenstoffarme Prozesse, hat eine potenziell bahnbrechende Technologie für die Kohlenstoffabscheidung entwickelt. Nach einer intensiven Forschungs- und Testphase wird die OMV die Technologie in einem industriellen Umfeld implementieren. Vom Reißbrett bis zur Umsetzung nachhaltiger Energielösungen Die OMV kündigt für die nächsten fünf Jahre Forschungsgelder in Höhe von rund sechs Millionen US-Dollar für Forschungsteams der [Stanford University] (https://scerf.stanford.edu/) an. Diese Förderung baut auf einer seit zehn Jahren bestehenden Zusammenarbeit mit diesen Wissenschaftler:innen auf. Es ist ein bedeutender Schritt für die OMV bei der Entwicklung von KI-gesteuerten Werkzeugen, die auf nachhaltige Lösungen abzielen. Zu den bemerkenswerten Errungenschaften dieser Unterstützung gehört die Entwicklung eines intelligenten KI-basierten Entscheidungswerkzeugs zur Optimierung von Entwicklungen in den kohlenstoffarmen Geschäftsbereichen. Es ist nicht nur in der Lage, CO2-Injektoren strategisch zu positionieren, sondern auch die effektivsten Überwachungstechniken auszuwählen. Diese Innovation ist der Schlüssel, um ein Höchstmaß an Sicherheit bei der langfristigen CO2-Speicherung zu gewährleisten. Mit der Zusammenarbeit mit [Hycamite] (https://hycamite.com/), einem finnischen Start-up und führenden Unternehmen in der emissionsfreien Pyrolysetechnologie, hat die OMV Zugang zu einer Technologie, die den Übergang zu einem kohlenstoffarmen Geschäft erheblich unterstützen kann. Die Hycamite-Technologie zerlegt Methan in seine Bestandteile Wasserstoff und Kohlenstoff, ohne Treibhausgasemissionen freizusetzen. Die OMV entwickelt und testet innovative Technologien für Carbon Capturing (CC), die nun in einem Pilotprojekt getestet werden sollen. Gemeinsam mit [Brusche Process Technology] (https://brusche-pt.nl/en/), einem niederländischen Spezialisten für Planung und Bau innovativer nachhaltiger Prozessanlagen, wird eine mobile Pilotanlage zur Kohlenstoffabscheidung gebaut, um diese vielversprechenden Technologien für eine zukünftige Anwendung in großem Maßstab an verschiedenen OMV Standorten zu testen. OMV Aktiengesellschaft Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Die OMV wandelt sich zu einem führenden Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Heute ist sie in den integrierten Geschäftssegmenten Energy, Fuels & Feedstock und Chemicals & Materials tätig. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 62 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 diverse und talentierte Mitarbeiter:innen. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt.