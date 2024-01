VARTA - Nach dem Kursrutsch ist vor dem Kursrutsch

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 18,955 € (XETRA)

In den letzten Monaten war die Aktie von Varta im Rahmen einer volatilen Erholungsphase von ihrem Abwärtszielgebiet bei rund 13,50 EUR in zwei Aufwärtsbewegungen auf 23,18 EUR im Juli 2023 und 24,13 EUR im November 2023 gestiegen.

Wichtige Unterstützung wird torpediert

Seit November dominiert jedoch eine erneute große Verkaufswelle, die zuletzt den Support bei 19,57 EUR und die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritt. Nur der Support bei 18,60 EUR, ein Zwischenhoch aus dem Oktober 2023, hält die Aktie aktuell von einem weiteren Einbruch in Richtung 17,75 und 17,03 EUR ab.

Die Fortsetzung des Abwärtstrends an diese Marken ist nach den jüngsten Verkaufssignalen aber wahrscheinlich und dürfte nach einem Bruch des Septembertiefs bei 16,75 EUR zu einem weiteren Einsturz in Richtung 13,50 bis 13,95 EUR führen. In diesem Bereich wäre mit einer weiteren Bodenbildungsphase zu rechnen.

Um sich zumindest aus dem kurzfristigen Abwärtstrend zu befreien, müsste die Varta-Aktie über 21,00 EUR ausbrechen. In diesem Fall könnte allerdings schon bei 22,31 EUR die nächste Verkaufswelle auf die Käufer warten.

VARTA Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)