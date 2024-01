DAX weiter im Konsolidierungsmodus

Der deutsche Leitindex DAX verharrt fortwährend in seiner seit Wochen anhaltenden Seitwärtsphase und geizt derzeit mit Signalen. Eine solche Schaukelbörse lässt sich selbst im Stundenchart nur sehr schwer handeln. Zweifelsfrei stehen die Zeichen für die europäische und asiatische Wirtschaft nicht zum Besten.

Aber auch in den USA war zu Wochenbeginn praktisch keine Bewegung zu verzeichnen, auch dort wird eine seit wenigen Wochen anhaltende Konsolidierungsphase zur Seite ausgespielt. Ohne eine nachhaltige Auflösung dürfte es schwer werden greifbare handelt Signale zu erhalten.

Beim Deutschen Aktienindex DAX würde ein Folgeanstieg an 17.200 und mittelfristig 17.500 Punkte erst bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 17.000 Punkten vorstellbar.

Auf der Unterseite bildet der Bereich um 16.488 Punkte einen möglichen Verkaufstrigger in Richtung 16.290 und glatt 16.000 Punkte.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Verbraucherpreisen per Dezember (endgültig) auf der Agenda, um 11:00 Uhr wird das viel beachtete ZEW-Konjunkturbarometer für den deutschen Wirtschaftsraum sowie für Gesamteuropa vorgestellt. Am Nachmittag stoßen die USA erst ab 14:30 Uhr mit weiteren Zahlen zum Empire State Manufacturing Index per Januar dazu.