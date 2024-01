Goldman Sachs und Morgan Stanley | Schwach trotz guter Zahlen.

Der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq konnten die zehnte der letzten elf Wochen Boden gutmachen. Die Nachrichtenlage ist nach dem langen Wochenende an der Wall Street allerdings überwiegend negativ, vor allem was die geopolitische Lage betrifft. Die Aktien von Goldman Sachs und Morgan Stanley tendierten zu Beginn nach den Ergebnissen freundlich, rutschen allerdings ins Minus. Auch PNC Financial gerät nach den reduzierten Aussichten unter Druck. Tesla leidet unter den Tweets von Elon Musk. Er bevorzuge AI-Produkte und Robotics außerhalb von Tesla aufzubauen, es sei denn er kontrolliere etwa 25% der Stimmrechte. Musk hält eine fast 13% Beteiligung an Tesla, setzt mit diesen Aussagen aber den Aufsichtsrat unter Druck, ein wuchtiges Finanzpaket für Musk zu schnüren. 2018 genehmigte der Aufsichtsrat ein $55 Mrd. Paket, und wurde dafür teils stark kritisiert.



00:00 Intro

00:40 Goldman Sachs & Morgan Stanley

01:49 Berichtssaison enttäuschend angelaufen

02:45 Zinssenkungen China? | Wahlen in Taiwan

03:28 Iran beschießt Ziele im Irak

03:55 Industriedaten des Bundesstaats New York

05:20 Fazit zu Goldman Sachs & Morgan Stanley

08:30 Bankensektor | PNC Financial

09:51 Tesla

11:37 Boeing | Delta Air

12:55 Apple | Meldungen aus China

14:15 Baidu | Nvidia

15:18 Wahlen in Taiwan

16:05 EZB

17:15 Wochenverlauf



