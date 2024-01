Leclanché SA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Leclanché erfüllt die Anforderungen von Investmentfonds zur Qualifizierung als Artikel 9 Finanzprodukt mit Umwelt, Sozial und Governance-Zielen



Leclanché erfüllt die Anforderungen von Investmentfonds zur Qualifizierung als Artikel 9 Finanzprodukt mit Umwelt, Sozial und Governance-Zielen

Leclanché wurde für Investitionen von Fonds, deren Ziele mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen (ESG) verbunden sind, als geeignet erklärt

Die Eignung von Leclanché ergibt sich aus der Hauptaktivität des Unternehmens im Bereich der Elektromobilität, die auf die Reduzierung der CO 2 Emissionen abzielt

PwC Luxemburg validierte die Einhaltung der notwendigen ESG-Anforderungen durch Leclanché und bewertete, dass 82% des Umsatzes von Leclanché im Jahr 2022 nachhaltigen Aktivitäten im Sinne der Europäischen Taxonomie gemäß Artikel 9 Fonds entsprechen

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 16. Januar, 2024 - Leclanché SA eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, hat die Anforderungen für Investitionen von Fonds mit Zielen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) gemäss der europäischen Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR) erfüllt. Diese Einstufung ist ein Schlüsselindikator für die Ausrichtung von Leclanché an strengen Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards. Mit einer begrenzten Anzahl von Aktien, die derzeit Artikel 9-konform sind, ist Leclanché eines der wenigen Unternehmen weltweit, die für diese Fonds in Frage kommen.

Der SFDR-Rahmen ist eine wichtige Initiative der Europäischen Union (EU), um Investitionen in nachhaltigere Unternehmen zu lenken. Er teilt die Fonds auf der Grundlage ihrer Nachhaltigkeitseigenschaften in drei verschiedene Gruppen ein:

Artikel 6 Fonds : Finanzprodukte ohne Integration eines nachhaltigen Ansatzes.

: Finanzprodukte ohne Integration eines nachhaltigen Ansatzes. Artikel 8 Fonds : Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern.

: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern. Artikel 9 Fonds: Finanzprodukte mit einem nachhaltigen Anlageziel, die als die nachhaltigsten Optionen anerkannt sind.

Die Eignung von Leclanché im Rahmen von Artikel 9 ergibt sich aus der Hauptaktivität des Unternehmens im Bereich der Elektromobilität, die darauf abzielt, die CO 2 -Emissionen im Schwerlastverkehr, einschließlich des Schienen- und Seeverkehrs, sowie im Energiesektor im weiteren Sinne zu reduzieren. Leclanché eignet sich folglich auch für Artikel 8 und Artikel 6 Fonds.

PwC Luxemburg spielte eine zentrale Rolle bei der Validierung der Einhaltung der erforderlichen ESG-Kennzahlen und -Richtlinien durch Leclanché. Sie bewerteten auch die Ausrichtung von Leclanché an der Europäischen Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten und stellten fest, dass 82 % des Umsatzes von Leclanché im Jahr 2022 mit diesen Standards übereinstimmen. Dies steht im Vergleich zu einem Durchschnitt von 22% in der Industrie und verschafft Leclanché eine einzigartige Position auf dem Markt. Mehr als die Hälfte der globalen Unternehmen sind in gewissem Umfang (>5% des Umsatzes) an der Taxonomie beteiligt, während nur 11% potenziell an ihr ausgerichtet sind. Diese Anpassung an die Taxonomie ist ein großer Erfolg für die Wertschöpfungskette von Leclanché (von den Lieferanten bis zu den Kunden und Partnern), da die Taxonomie in ihrer Analyse die ESG-Auswirkungen sowohl der Lieferanten als auch der Kunden eines Unternehmens einbezieht.

Oriane Schoonbroodt, Director, Sustainable Finance & Sustainability, PwC Luxemburg, kommentierte den Prozess: "PwC Luxemburg hat Leclanché bei der Bewertung seiner ESG-Rahmenbedingungen unterstützt. Dies ist eine bedeutende Anerkennung für das in den letzten Jahren implementierte ESG-System. Der Ansatz von Leclanché, Nachhaltigkeit als fundamentale Säule der Unternehmensentwicklung zu betrachten und künftige Vorschriften zu antizipieren, ist wirklich beeindruckend.

Pierre Blanc, CEO von Leclanché, kommentierte die Zulassung des Unternehmens: "Die Zulassung von Leclanché zu ESG-Fonds wie dem Artikel 9-Fonds der Europäischen SFDR ist ein Beweis für die nachhaltige DNA von Leclanché und die Ausrichtung des Unternehmens auf einen positive Einfluss. Die Zugehörigkeit zu einer exklusiven Auswahl von börsennotierten Unternehmen, die für Investitionen in Frage kommen, wird nicht nur dazu beitragen, unsere Finanzierung zu sichern, sondern auch unsere Kunden in den Sektoren Schwermobilität und Energie bei der Reduzierung ihrer CO 2 Emissionen zu unterstützen."

Weitere Informationen per E-Mail an info@leclanche.com oder unter www.leclanche.com.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

