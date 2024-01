Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PORR AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.01.2024 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Adieu Tristesse - Historisch schlechte Stimmungslage im Wohnungsbau dürfte PORR weitgehend kalt lassen Das Sentiment für das Baugewerbe hat sich zuletzt nochmals deutlich eingetrübt, was jedoch vor allem der tiefgreifenden Krise im Wohnungsbau geschuldet ist. Wir sehen darin keine erhöhten Risiken für eine schwächere Geschäftsentwicklung von PORR, da der Wohnungsbau für den Konzern nur von untergeordneter Bedeutung ist. Vielmehr sollten solide Quartalszahlen und ein attraktiver Dividendenvorschlag der Value-Aktie im Frühjahr weiteren Rückenwind verleihen. Historische Krise im Wohnungsbau: Das Geschäftsklima im Bau ist laut ifo-Index im Dezember nochmals deutlich abgesackt (-33,1 Pkt.; Nov.: -29,5 Pkt.) und damit auf den niedrigsten Wert seit September 2005 gesunken. Im Wohnungsbau fiel der Wert mit -56,8 Pkt. sogar auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991. Zugleich klagen mittlerweile bereits rund 57% der Unternehmen über Auftragsmangel. Im Detail beruht die alarmierend schwache Entwicklung der Auftragslage jedoch auf dem Hochbau, während der Tiefbau nach wie vor auf einem stabilen Niveau rangiert. [Abbildung] Resilienter Tiefbau: So rechnet das DIW für 2024 zwar erstmals seit der Finanzkrise 2009 mit einem Rückgang des Bauvolumens in Deutschland (-3,5% yoy), für den Tiefbau wird aber noch ein leichtes Plus erwartet (+1,8% yoy; Wohnungsbau: -5,4% yoy). Dies deckt sich mit der Einschätzung des europäischen Branchenverbands EUROCONSTRUCT: 'Civil engineering is unlikely to experience a decline until 2025 and will prove more resilient than the buildings sector. 2023 is likely to have been significantly better than expected in the summer forecast.' PORR erbringt mehr als die Hälfte der Bauleistungen im Tiefbau und verfügt u.E. auch im Hochbau über ein attraktives Orderbuch mit hohem Anteil an öffentlichen und Industriekunden

(Wohnungsbau 8 Mrd. EUR (Auftragsreichweite >1 Jahr) und die u.E. solide Bilanz sollten

(Wohnungsbau 8 Mrd. EUR (Auftragsreichweite >1 Jahr) und die u.E. solide Bilanz sollten

es dem Management zudem erlauben, an der attraktiven Ausschüttungspolitik (30-50% Payout Ratio) festzuhalten, was aktuell in einer Dividendenrendite von rund 6% münden dürfte. Fazit: Die PORR ist aufgrund der u.E. hohen Resilienz in der gegenwärtigen (Wohnungs-) Baukrise nach wie vor einer unserer Top Picks im Bausektor (KGV 2024e: 6,1x). Wir bekräftigen das Kursziel von 20,00 EUR und das Rating 'Kaufen'.