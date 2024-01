Trading-Chance Costco Wholesale: Zu heiß gelaufen

Werbung

Mit Sonderposten und einem geschickten Einkaufs- und Lagermanagement gelingt es Costco Wholesale, deutlich besser dazustehen als normale Einzelhandelsketten. Aber das bedeutet nicht, dass der Kurs der Aktie unbegrenzt steigen kann. Die Bewertung ist für das Gewinnwachstum zu hoch, die Markttechnik heiß gelaufen – die Fahnenstange kann jederzeit brechen. Eine Trading-Chance Short.

Costco Wholesale ist ein US-Großhändler, der sich auf die Belieferung von kleineren Einzelhändlern mit Sonderangeboten oder Restposten von Markenherstellern spezialisiert hat. Das ist eine perfekte Nische, die seit Jahren stetig steigende Umsätze und Gewinne generiert. So gesehen ist Costco grundsätzlich eine Aktie, für die man bullisch sein müsste. Doch aktuell hat die Aktie nicht nur ein Rekordhoch erreicht, sondern ist markttechnisch auf allen Zeitebenen am überkauften Bereich und ist von der Bewertung her zu teuer. Und das macht die Aktie für eine kräftige Korrektur anfällig, die Chancen für einen Short-Trade auf kurzfristiger Ebene bietet.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt etwa 50 Prozent zu hoch

Als Faustregel gilt allgemein, dass das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV), also der Faktor, wie viel Male teurer eine Aktie im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie des entsprechenden Jahres ist, etwa doppelt so hoch liegen darf wie der erwartete, prozentuale Gewinnanstieg der kommenden zwei Jahre. Im Schnitt liegt die Analystenerwartung für das Gewinnwachstum bei Costco für das laufende und die nächsten zwei Jahre bei zehn Prozent pro Jahr, d.h. das KGV wäre bei 20 richtig angesiedelt. Legt man noch zehn Punkte für die Robustheit des Umsatz- und Gewinnanstiegs und die Stabilität des Geschäftsmodells drauf, käme man auf ein KGV von 30, das angemessen wäre, aber:

Es liegt derzeit um 45, ganze 50 Prozent höher. Und dass das ein wenig sehr viel ist, sehen auch viele Analysten so, denn das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt für Costco Wholesale bei 670 US-Dollar. Und daran ist die Aktie jetzt vorbeigezogen. Aber auch die Chart- und Markttechnik würde einen Short-Trade bei dieser Aktie jetzt spannend machen:

Overshooting, weit weg von der 200-Tage-Linie und überkauft

Der Chart zeigt, dass Costco Wholesale im Dezember aus dem ohnehin steilen Aufwärtstrendkanal nach oben hinaus gelaufen war, d.h. ein sogenanntes „Overshooting“ vollzogen hat. Zwar bestätigte die Aktie den Ausbruch durch den zur Jahreswende vollzogenen und am oberen Ende des Trendkanals sofort gekauften Rücksetzer. Aber wir sehen auch:

Mit dem erneuten Rekordhoch des Freitags (gestern war in den USA Feiertag) ist die Aktie erneut markttechnisch überkauft. Und sie ist zudem ungewöhnlich weit von der 200-Tage-Linie entfernt. Ein Abstand von fast 25 Prozent zu diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt lässt sich normalerweise nicht auf Dauer halten, vor allem nicht bei einem Kurs über dem Analysten-Kursziel, einer überkauften Markttechnik und einem bereits zu hohen KGV. Zwar sollte man einkalkulieren, dass die mit solchen Rallyes einhergehende Euphorie die Aktie noch an oder leicht über die nächste „runde Marke“ von 700 US-Dollar trägt, so dass man den Stop Loss zunächst eher weit ansetzen sollte. Aber insgesamt bietet diese Gemengelage die Chance, dass diese „Fahnenstange“, wie man solche Dauer-Anstiege auch nennt, jederzeit brechen könnte.

Ein Short-Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 866,659 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,65 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 725 US-Dollar in der Aktie ansetzen, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0890 einem Kurs von ca. 1,27 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Costco Wholesale lautet HS3UP3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 683,24 US-Dollar (aktueller Schlusskurs, Verlaufs- und Schlussrekord)

Unterstützungen: 640,51 US-Dollar, 577,30 US-Dollar, 572,50 US-Dollar, 554,61 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Costco Wholesale

Basiswert Costco Wholesale WKN HS3UP3 ISIN DE000HS3UP30 Basispreis 866,659 US-Dollar K.O.-Schwelle 866,659 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,65 Stop Loss Zertifikat 1,27 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.