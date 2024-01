DAX: Kurslücke steht noch offen

Der Deutsche Aktienindex DAX hat im Dienstagshandel einen kleinen Dämpfer erlitten und begab sich in den unteren Bereich seiner seit Wochen bestehenden Handelsspanne. Dort traf das Barometer auf vereinzelte Schnäppchenjäger, die dem Barometer zu einem leichten Aufschwung verholfen haben. Am Ende des Handels blieb allerdings eine zu Dienstag gerissene Kurslücke noch weit geöffnet.

Sollten sich demnach nicht mehr Käufer aus ihrer Deckung wagen und einen Anstieg mindestens an 16.640 Punkte hervorrufen, könnte ein bärisches Szenario beim DAX unterhalb von 16.448 Punkten greifen und den Index weiter in Richtung 16.290 und 16.000 Punkte talwärts drücken.

Um Kaufsignale größerer Ordnung zu implementieren, bedarf es Notierungen von deutlich über 17.000 Punkten. In diesem Fall würden die Marken bei 17.200 und 17.500 Punkten als potenzielle Ziele in den Fokus rücken.

Eine Vielzahl an Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zum BIP Q3, Anlageinvestitionen, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen sowie der Arbeitslosenquote per Dezember vorgelegt. Um 11:00 Uhr werden endgültige Verbraucherpreise für den Euroraum gemeldet, bevor es ab 13:00 Uhr mit MBA-Hypothekenanträgen der US-Amerikaner aus der Vorwoche weitergeht.

Ab 14:30 Uhr stehen US-Importpreise und die viel beachteten Einzelhandelsumsätze aus Dezember auf der Agenda. Bereits um 14:55 Uhr werden die wöchentlich erscheinenden Redbook-Einzelhandelsumsätze ausgewiesen.