Silicon Desert, Ergebnisausblick und News zu Netflix, Tesla, AMD, etc. - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Desert geht es heute um die Expansion der Chipindustrie.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Desert geht es heute um die Expansion der Chipindustrie. Was planen TSMC und Intel abseits des Silicon Valley? Wie steht es um die Ertragsaussichten von Intel, AMD, Qualcomm und Nvidia? Die Chipgiganten legen demnächst Ergebnisse vor. Und was erwarten die Analysten bei Tesla und Netflix, beide veröffentlichen kommende Woche Ertragszahlen für das letzte Quartal 2023. Zudem: Welche Fragen der Investoren muss Elon Musk nächste Woche beim Earnings Call beantworten? Und was ist bei Apple los? Der Smartphone-Hersteller verkauft am meisten Mobiltelefone weltweit, dennoch schwächelt die Aktie und verliert den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt an Microsoft. Zudem gibt es News zu Synopsys, Fortinet und Salesforce. Unsere Zuschauerfrage heute ist Super Micro Computer.

