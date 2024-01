INIT INNOVATION - Steht dieser Depotwert aus Trademate vor einem weiteren Rallyschub?

init innovation in traffic systems SE - WKN: 575980 - ISIN: DE0005759807 - Kurs: 33,200 € (XETRA)

Nach dem Tief bei 16,78 EUR aus dem September 2022 erholte sich die Aktie von Init Innovation deutlich und kletterte auf 34,40 EUR. Dieses Niveau konnte der Wert zunächst nicht halten. Aber nach einem Rücksetzer auf das log. 50%-Retracement der Rally drehte die Aktie im September 2023 wieder nach oben.

Ende November 2023 gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Seitdem etabliert sich der Wert über diesem Trend und nähert sich auch dem Hoch bei 34,40 EUR an. Zuletzt bot der EMA50 (Wochenbasis) mehrfach Halt. Er verläuft aktuell bei 29,03 EUR. Aktuell nähert sich die Aktie erneut dem Widerstandsbereich um 34,40 EUR an.

Mein Kollege Sascha Gebhard hält in seinem Depot „Deutsche Aktien“ seit November 2022 eine Position in Init Innovation. Diese Position notiert aktuell mit 73,18% im Plus. Das Depot ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt eines der Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Weiteres Rallypotenzial, wenn …

Ein signifikanter Ausbruch über 34,40 EUR wäre ein Signal für die Fortsetzung der Rally. Die Aktie von Init Innovation könnte in diesem Fall bis zu einem rechnerischen Ziel bei 47,98 EUR oder sogar an das Allzeithoch bei 49,90 EUR ansteigen.

Ein Wochenschlusskurs unter dem EMA50 wäre wohl kritisch. In diesem Fall müsste mit einem Rückfall auf 24,02-23,05 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Init Innovation notiert nahe an einer wichtigen Hürde. Ein Ausbruch darüber würde noch einmal 35-40% Rallypotenzial freisetzen. Die Chancen auf einen Ausbruch stehen gut. Aber die Aktie muss nicht unmittelbar ausbrechen, sie kann sich auch noch Zeit lassen. Die nächsten Quartalszahlen sind für 21. März angekündigt.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)