Trading-Chance UnitedHealth: Pullback nach SKS-Formation nutzen?

Eigentlich scheint bei UnitedHealth alles zu passen. Die vor einer Woche vorgelegten Ergebnisse des vierten Quartals lagen - wie zuletzt immer - einen Tick über den Prognosen, der Ausblick auf 2024 avisiert leicht weiter steigende Gewinne und die Analysten sind mehrheitlich bullisch. Doch dem entgegen steht eine vollendete Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Chart, die kurzfristig schwerer wiegen dürfte. Eine Trading-Chance Short.

UnitedHealth ist ein US-Konzern, der Krankenversicherungen und Pflegedienstleistungen verschiedenster Art anbietet. Das Geschäft mit der Gesundheit floriert, das Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren stetig steigende Umsätze und Gewinne. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass das auch künftig so weitergehen wird. Ist das so?

In Phasen wie diesen wird das Geld knapper

Wenn der Ausblick, den UnitedHealth den Quartalsergebnissen beigefügt hat, sich bestätigen sollte, dann ja. Man avisiert einen Gewinnanstieg von den 2023 erreichten 25,12 US-Dollar pro Aktie auf 27,50 bis 28,00 US-Dollar. Was auf dem derzeitigen Kursniveau einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 18,5 entspricht, das wäre für ein Gewinnplus von zehn Prozent, wie hier prognostiziert, fair. Dementsprechend liegt der Schnitt der Kursziele der Analysten derzeit um 600 US-Dollar.

Aber warum sackte die Aktie dann nach der Vorlage von Ergebnis und Ausblick durch und wäre gestern fast unter die 200-Tage-Linie gefallen, hätte ein Intraday-Turnaround den Abschlag nicht zu Handelsende reduziert? Wieso konnte sich in den letzten Monaten eine bärische Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden, die seit gestern trotz der Versuche, das zu verhindern, faktisch als vollendet gilt?

Weil in Phasen hoher Zinsen Geld knapper wird, für Versicherer ebenso wie für Verbraucher. Und für die Regierung sowieso, die ihren Schuldenberg jetzt massiv teurer refinanzieren muss, was andeutet: Mit den Umsatz fördernden Geldern im Bereich Healthcare könnte es eng und enger werden, mit dem Zulauf im Bereich Krankenversicherung ebenso. Aber wird die Aktie damit zum Baisse-Kandidaten?

Schulter-Kopf-Schulter offeriert Tradingchance

Das steht im Moment nicht zu erwarten, aber für eine kräftige Korrektur, die sich auf Trading-Ebene nutzen ließe, wäre UnitedHealth jetzt allemal gut. Die Vollendung der Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist eine Einladung für Short-Trades, die kräftige Aufholjagd gestern nach anfänglicher Abwärts-Kurslücke und Bruch der 200-Tage-Linie eine interessante Gelegenheit, das umzusetzen, denn:

Der Grund für den anfänglichen Abriss der Aktie war die Meldung des Healthcare-Branchenkollegen Humana, dass die Kostenseite sich zuletzt deutlich problematischer dargestellt habe als zuvor erwartet. Dass das für UnitedHealth nicht gilt, hielten die Marktteilnehmer zu Recht für wenig wahrscheinlich. Der Grund für die Aufholjagd kann indes sehr gut in der heute anstehenden Abrechnung an der Terminbörse liegen. Wenn eine Aktie einen solchen Schwenk hinlegt und eine Terminbörsen-Abrechnung nahe ist, ist der Grund dafür oft dort zu finden, weil große Akteure am Terminmarkt die Aktie stützen, damit ihnen ihre Options-Strategien nicht aus dem Ruder laufen.

Das hieße: Der Negativ-Aspekt bleibt, der die Aktie stützende Faktor wäre womöglich mit der heutigen Options-Abrechnung schon wieder zu Ende. Die Chance, dass dieses beflissen reduzierte Minus gestern zu einem die Trendwendeformation bestätigenden Pullback an den Ausbruchslevel wird, ist also recht gut.

Ein Short-Trade setzt auf die Fortsetzung der Abwärtswende

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 649,681 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,75. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 562 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von momentan 1,0890 einem Kurs von ca. 7,85 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf UnitedHealth lautet HC60UW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 549 US-Dollar, 555 US-Dollar, 558 US-Dollar

Unterstützungen: 507 US-Dollar, 472 US-Dollar, 447 US-Dollar, 446 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf UnitedHealth Group

Basiswert UnitedHealth WKN HC60UW ISIN DE000HC60UW2 Basispreis 649,681 US-Dollar K.O.-Schwelle 649,681 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,75 Stop Loss Zertifikat 7,85 Euro

