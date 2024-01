IRW-News: Ideanomics, Inc.: WAVE Charging meldet Eingang eines Auftrags durch ein führendes Einzelhandels- und Logistikunternehmen

IRW-PRESS: Ideanomics, Inc.: WAVE Charging meldet Eingang eines Auftrags durch ein führendes Einzelhandels- und Logistikunternehmen

SALT LAKE CITY (18. Januar 2024) / IRW-Press / - WAVE Charging, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ideanomics (NASDAQ: IDEX) und Entwickler von kabellosen induktiven Hochleistungsladelösungen für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge, hat bekannt gegeben, dass es von einem großen Einzelhandels- und Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten einen Auftrag für ein neues kommerzielles Proof-of-Concept-Projekt erhalten hat. Nach seinem engagierten Einsatz in den letzten sechs Monaten freut sich WAVE, diese bahnbrechende Zusammenarbeit mit einem neuen Partner in Angriff zu nehmen, der eine bedeutende Präsenz im Einzelhandels- und Logistiksektor hat.

Während der Name des Kunden und einige Details des Projekts aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zum jetzigen Zeitpunkt vertraulich bleiben, möchte WAVE bereits jetzt einige wichtige Informationen zu diesem bedeutenden Projekt mitteilen. Das kommerzielle Proof-of-Concept-Projekt sieht den Einsatz von BYD-Zugmaschinen vor, die mit der hochmodernen kabellosen Ladetechnologie von WAVE ausgestattet sind. Die batterieelektrischen Zugmaschinen werden in einem der Vertriebszentren des Kunden eingesetzt, um den Transport von Containern zu erleichtern, und zwar im Rahmen eines Projekts, das auf die Verringerung der Gesamtemissionen des Kunden ausgerichtet ist. Die kabellose Ladetechnologie von WAVE ermöglicht ein nahtloses Zwischenladen, sodass die Fahrzeuge in Betriebspausen schnell aufgeladen werden können. Dies verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern steht auch im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen.

Einer der Hauptvorteile der kabellosen Ladelösung von WAVE ist der vereinfachte Ladevorgang. Im Vergleich zum kabelgebundenen Laden reduziert das kabellose Ladesystem von WAVE das Risiko, dass Kabel beschädigt oder überfahren werden, erheblich und gewährleistet so ein robustes und zuverlässiges Ladeerlebnis für den Kunden.

Robin Mackie, Chief Operating Officer von Ideanomics, drückte seine Begeisterung über diesen bedeutenden Meilenstein aus und erklärte: Wir freuen uns sehr, diese strategische Partnerschaft mit einem weiteren führenden Akteur der US-amerikanischen Einzelhandels- und Logistikbranche bekannt geben zu können. Dieser Auftrag ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement des gesamten WAVE-Teams und trägt dazu bei, WAVEs Position als führender Anbieter im Bereich des kabellosen Ladens zu stärken. Wir sind davon überzeugt, dass unsere kabellose Ladetechnologie eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, die Art und Weise, wie Elektrofahrzeuge in Distributionszentren geladen und betrieben werden, zu verändern.

Der Wert des ersten Auftrags beläuft sich auf rund 500.000 $. Nach dem erfolgreichen Konzeptnachweis wollen WAVE und der Kunde den Einsatz im Betrieb des Kunden ausbauen und auf Distributionszentren und andere Lager- und Middle Mile-Logistikszenarien ausweiten, um die Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit des WAVE-Systems zu demonstrieren.

WAVE ist begeistert von den positiven Auswirkungen, die diese Zusammenarbeit auf die Betriebsabläufe des Kunden haben wird, und freut sich darauf, die Einführung von kabellosen Ladelösungen im Einzelhandels- und Logistiksektor voranzutreiben.

Weitere Einzelheiten zu dem Auftrag entnehmen Sie bitte Formblatt 8-K des Unternehmens, das bei der SEC eingereicht wurde.

Über WAVE Charging

WAVE wurde 2011 gegründet und bietet Systeme mit einer Leistung von 125 kW bis hin zu Ultra-High-Power an. WAVE liefert in Amerika hergestellte kabellose EV-Ladesysteme für den kommerziellen Flottensektor. Mit einer weltweit führenden Anzahl von induktiven Hochleistungsladesystemen bietet WAVE gewerblichen Flottenbetreibern eine schnellere, einfachere und zukunftssichere Möglichkeit, die Reichweite von mittelschweren und schweren Elektrofahrzeugen zu erhöhen, ohne die mit Kabel- und Stromabnehmer-Ladesystemen verbundenen Schwierigkeiten und Ineffizienzen zu verursachen. Mehr erfahren können Sie unter www.wavecharging.com.

Über Ideanomics

Ideanomics ist eine global agierende Gruppe, die sich ein einfaches Ziel gesetzt hat: die Beschleunigung der kommerziellen Einführung von Elektrofahrzeugen. Indem wir Fahrzeuge mit Lade- und Finanzierungslösungen unter einem Dach vereinen, sind wir der One-Stop-Partner, der den Übergang zu Elektrofahrzeugflotten und deren Betrieb vereinfacht. Wenn Sie über Ideanomics auf dem Laufenden bleiben möchten, folgen Sie dem Unternehmen in den sozialen Netzwerken unter @ideanomicshq oder besuchen Sie www.ideanomics.com.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die auch zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können häufig anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glaubt, erwartet oder vergleichbaren Ausdrücken erkannt werden. Sie sind bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen und beinhalten Aussagen hinsichtlich unserer Absicht, unser Geschäftsmodell in ein Finanztechnologie-Unternehmen der nächsten Generation umzuwandeln; unserer Geschäftsstrategie und unserer geplanten Produktangebote; unserer Absicht, unsere Ölhandels- und Verbraucherelektronikgeschäfte auslaufen zu lassen; sowie potenzieller zukünftiger finanzieller Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind sie Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht bedingungslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen; sie gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von jenen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Dazu gehören Risiken in Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Deckung unseres Geschäftsbedarfs zu beschaffen; der Umwandlung unseres Geschäftsmodells; Schwankungen bei unsere Betriebsergebnissen; der Belastung unseres Personalmanagements, unserer Finanzsysteme und anderer Ressourcen beim Ausbau unseres Geschäfts; unserer Fähigkeit, Schlüsselmitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und an uns zu binden; Wettbewerbsdruck; unserer internationalen Betriebstätigkeit; sowie anderen Risiken und Unsicherheiten, die unter den Abschnitten Risk Factors und Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q sowie im Rahmen ähnlichen Angaben in anschließenden Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, - verfügbar unter www.sec.gov - ausgewiesen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder im Namen des Unternehmens handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Risikohinweis eingeschränkt. Abgesehen von den Anforderungen gemäß den Wertpapiergesetzen ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Ansprechpartner:

Ideanomics, Inc.

Tony Sklar, SVP of Investor Relations

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

ir@ideanomics.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73307

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73307&tr=1

