Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor schliesst die Übernahme STS Defence Limited erfolgreich ab und baut die Präsenz auf dem britischen Markt für High-End-Elektronik aus



24.01.2024 / 07:00 CET/CEST



Bronschhofen, 24. Januar 2024 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat die im Oktober 2023 angekündigte Übernahme von 100% der Aktien der britischen STS Defence Limited (STS Defence) erfolgreich abgeschlossen. Cicor ist einer der am schnellsten wachsenden europäischen Hersteller von hochzuverlässiger Elektronik für die Bereiche Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung (LRV). Mit STS Defence hat Cicor einen führenden Anbieter von Instandhaltungs-, Support- und Modernisierungslösungen für einsatzkritische Elektronik- und Kommunikationssysteme im Bereich LRV erworben. STS Defence geniesst seit Jahrzehnten einen herausragenden Ruf für die Lösung komplexer technischer Herausforderungen. Das britische Unternehmen gilt als Spezialistin für die Entwicklung, Fertigung und Montage von Ausrüstung und Systemen sowie deren Integration und Wartung über den gesamten Lebenszyklus. STS Defence beschäftigt rund 150 Mitarbeitende im Süden des Vereinigten Königreichs.



Das Management von STS Defence hat in Cicor einen Partner gefunden, der das erfolgreiche Wachstum der letzten Jahre im britischen Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt fortführt. Durch die Kombination der Stärken der 2021 übernommenen Axis Electronics und STS Defence schafft Cicor ideale Voraussetzungen, um anspruchsvollste Kundenprogramme für die überwiegend britischen Kunden umzusetzen.



Cicor ist entschlossen, am bestehenden Standort von STS Defence unter der Führung des derzeitigen Managements weiterhin erstklassige Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen zu erbringen. Durch die Weiterführung des Geschäftsbetriebs und die Integration der Mitarbeitenden von STS Defence in die Cicor Gruppe wird Kontinuität für den langjährigen Kundenstamm sichergestellt. STS Defence erzielte in dem am 30. Juni 2023 abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 27,5 Mio. GBP mit einer starken operativen Marge. Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

Schweiz

Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 16 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

