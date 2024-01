DAX: Hammerkerze aufgestellt

Die Europäische Zentralbank EZB hat die Leitzinsen in der Sitzung vom Donnerstag nicht angerührt und bestätigt damit weiter den bisherigen Fiskalkurs. Bis dahin hielt sich der DAX in der mittleren Handelsspanne vom Mittwoch auf, legte aber in der zweiten Tageshälfte deutlich zu und hinterlässt aller Wahrscheinlichkeit nach auf Tagesbasis eine bullische Hammerkerze.

Sehr gut im Stundenchart ist ein Intraday-Pullback zurück auf die einstige Hürde von 16.780 Punkten zu erkennen, der sogleich von Händlern als Kaufargument genutzt wurde und das Barometer auf über 16.900 Punkte katapultierte.

Gepaart mit der bullischen Hammerkerze vom Donnerstag ist das die perfekte Einladung für einen Ausbruch aus der Flagge (aktueller Abwärtstrend) mit vorläufigen Zielen bei 17.003 Punkten, darüber bei glatt 17.200 Zählern.

Sollte dagegen der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 16.713 Punkten bärisch gekreuzt werden, müssten noch einmal Abschläge auf 16.528 Punkte zwingend einkalkuliert werden. Dieses Szenario dürfte sich nach der Vorstellung vom Donnerstag allerdings erledigt haben.