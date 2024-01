Tagesausblick für 26.08.: DAX setzt sich bei 16.900 Punkten fest. Adidas und Redcare Pharmacy stark gefragt

Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem Rückgang auf 16.800 Punkte zeigten sich die Bullen und schoben den DAX® in den Bereich des Schlusstand des Vortags. Die Nachrichtenlage war durchwachsen. So fiel der Ifo-Index etwas schwächer aus als erwartet. Die US-Wirschaft ist hingegen ersten Schätzungen zufolge im vierten Quartal 2023 stärker gewachsen als von Experten im Vorfeld erwartet. Zudem drehte die EZB erwartungsgemäß nicht an der Zinsschraube.

An den europäischen Rentenmärkten legten die Wertpapiere nach der EZB-Entscheidung mehrheitlich zu. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen sank dabei auf 2,6 Prozent. Die Rendite vergleichbarer USP-Papiere gaben auf 4,31 Prozent nach. 10-jährige Anleihen bewegten sich heute hingegen kaum. Die Reaktionen bei den Edelmetallen hielten sich in Grenzen. Die Notierungen für Gold und Silber verbesserten sich nur marginal. Größer fiel das Kursplus bei Öl aus. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil kletterte über die Marke von 81 USD und kratzte bereits am Kreuzwiderstand von 81,70 USD.

Unternehmen im Fokus

Adidas bügelte die gestrigen Verluste heute wieder aus und schielte zum Handelsschluss über die 200-Tage-Durchschnittsmarke. Befesa stieg heute in den MDAX® auf. Dr. Ing. Porsche büßte die gestrigen Gewinne heute wieder ein. Die Bodenbildung setzte sich somit fort. Ein schwacher Ausblick von STMicroelectronics belastete die Aktie von Infineon. Negative Analystenkommentare setzten die Aktie von Puma weiter unter Druck. Bei ProSiebenSat.1 deutet sich ein Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend an. Redcare Pharmacy beweist seit Tagen relative Stärke und nimmt Kurs auf das Allzeithoch. United Internet markierte ein neues 52-Wochenhoch.

Morgen werden unter anderem American Express, Colgate Palmolive, Kone, Remy Cointreau, Sartorius und Schott Pharma Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen und möglicherweise einen Ausblick auf 2024 geben.

Wichtige Termine: