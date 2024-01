Direkt zum Video auf YouTube

Der Fondskongress in Mannheim ist der traditionelle Branchentreff am Jahresanfang. Doch wo liegen die Trends und wie schätzen die Experten die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten ein – speziell auch bei den Zinsen?

Heiko Böhmer war vor Ort und präsentiert sein Fazit des Events im aktuellen Markt-Update.