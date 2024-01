IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Adcore profitiert vom boomenden Markt für digitale Werbung

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Adcore profitiert vom boomenden Markt für digitale Werbung

Der börsennotierte Anbieter von smarten Apps zum digitalen Werbemanagement ist in einem attraktiven Sektor tätig. Zuletzt überzeugte die Gesellschaft mit steigenden Umsätzen, einer starken Finanzlage sowie einer neu eingeführten Anwendung.

Das wirtschaftliche Umfeld mag herausfordernd sein. Den Markt für digitale Werbung können jedoch weder die schleppende globale Konjunktur noch das brisante geopolitische Umfeld etwas anhaben. Zahlreiche Marktforschungsgesellschaften gehen in diesem Jahr von deutlich steigenden digitalen Werbeumsätzen aus. Grund genug für das Wirtschafts- und Finanzmagazin Forbes den Markt näher unter die Lupe zu nehmen. Die Redakteure zitieren dabei drei Studien, die von einem Wachstum des digitalen Werbemarktes zwischen 4,5 und 7,3 Prozent in diesem Jahr ausgehen.

Die fortschreitende Digitalisierung sowie das personalisierte Marketing, bei dem Inhalte und Werbung zunehmend von Algorithmen angepasst werden, könnten Markenanbieter veranlassen, sich mehr auf persönliche, gemeinsame Erlebnisse zu konzentrieren, heißt es in dem Bericht. Gleichzeitig würden die Akteure so viele Produkte und Dienstleistungen wie möglich mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausstatten.

Positiver Geschäftsverlauf

Technologisch auf dem neuesten Stand sind die Anwendungen von Adcore. Das Unternehmen bietet KI-gestützte und Cloud-basierte Apps und Services zur Erstellung, Optimierung und Kontrolle von digitalen Werbe- und eCommerce-Aktivitäten an. Zuletzt berichtete Adcore über ein operativ starkes drittes Quartal 2023 und einen anhaltend positiven Trend bei Umsatz, Margen, neuen Produkten und Geschäftsabschlüssen.

Bei den Kunden mit neuer Anwendung punkten

Zu den neuen Produkten gehört das vor wenigen Wochen gestartete Feeditor Plus+. Die Einführung von Feeditor Plus+ stellt eine strategische Erweiterung unseres Dienstleistungsangebots dar, die sich speziell an große Unternehmen richtet, erklärt Omri Brill, CEO von Adcore. Die Anwendung erweitere die Kompetenz der Firma im Bereich des Feed-Managements und der Feed-Optimierung erheblich und ermögliche es, die komplexen Anforderungen von Kunden mit großen Beständen und Budgets effektiv zu erfüllen. Omri Brill: Wir freuen uns auf die neuen Wege und Möglichkeiten, die Feeditor Plus+ sowohl für Adcore als auch für unsere Kunden eröffnet."

Keine Schuldenlast - Aktienrückkaufprogramm läuft

Adcore verfügt über eine sehr gute Finanzlage. Das Unternehmen muss weder für kurz- noch langfriste Kredite aufkommen - ist also schuldenfrei. Auf der anderen Seite verfügte die Gesellschaft per Ende September 2023 über einen Barmittelbestand von 7,5 Millionen Kanadische Dollar (CAD) Das sind 1,3 Millionen CAD mehr als drei Monate zuvor (Ende Juni 2023), wozu unter anderem der positive operative Cashflow beigetragen hat. Aufgrund der gesunden Finanzen hat Adcore im Mai des vergangenen Jahres ein Aktienrückkaufprogramm erneuert. In dessen Rahmen ist es der Gesellschaft erlaubt, bis zu etwa 5 Prozent der ausstehenden eigenen Anteile zu erwerben.

Über Adcore

Adcore wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als sechzig Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Tel Aviv (Hauptsitz), Toronto, Melbourne, Hongkong und Shanghai. Das an der Toronto Stock Exchange gelistete und auch in Deutschland gehandelte Unternehmen ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

