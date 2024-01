Autodesk - Erfolgreicher Ausbruch

Nach den Kursverlusten von August 2021 bis Juni 2022 pendelte die Autodesk-Aktie lange Zeit um die Marke von 200 USD seitwärts. In der Konsequenz durchlief der Titel seither eine lehrbuchmäßige Stabilisierungsphase. Diese dürfte das Papier nun zu den Akten gelegt haben! Dazu trägt vor allem der Spurt über die Widerstandszone bei knapp 240 USD bei. Auf diesem Niveau fallen diverse Hochs der letzten zwei Jahre mit einem Fibonacci-Level (232,41 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 237,09 USD) zusammen. Der Sprung über die beschriebenen Hürden komplettiert die Bodenbildung der letzten Jahre, welche zudem ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 60 USD eröffnet. D. h. perspektivisch sind Notierungen im Bereich der runden 300er-Marke wieder realistisch, zumal verschiedene Trendfolger (z. B. MACD, RSL) für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Auf dem Weg in diese Region definieren die horizontalen Barrieren bei 280 USD ein wichtiges Etappenziel. Um den aktuellen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Hoch vom Februar 2023 bei 232,15 USD nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Autodesk (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Autodesk

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

