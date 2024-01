Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Bellevue erwartet deutlich tieferen Konzerngewinn von CHF 15 Mio. – Antrag einer ordentlichen Dividende von CHF 1.15



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zürich, 29. Januar 2024 Jahresabschluss 2023 Bellevue erwartet deutlich tieferen Konzerngewinn von CHF 15 Mio. – Antrag einer ordentlichen Dividende von CHF 1.15 Anhaltend sehr anspruchsvolles Marktumfeld für klein- und mittelkapitalisierte Wachstumswerte im Gesundheitssektor - Kundenvermögen und Ertragsbasis im Vorjahresvergleich um über 20% reduziert

Voraussichtlicher Konzerngewinn 2023 um rund 40% tiefer als Vorjahr

Fortsetzung aktionärsfreundlicher Dividendenpolitik – Dividendenrendite von 4.7% basierend auf beantragter ordentlicher Dividende von CHF 1.15 Die Bellevue Group erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen deutlich tieferen, noch nicht geprüften Konzerngewinn von rund CHF 15 Mio. Die Verlangsamung des Geschäftsverlaufes ist insbesondere auf die weiterhin unterdurchschnittliche, teilweise gar negative Entwicklung des Aktienmarktes für klein- und mittelkapitalisierte Wachstumswerte im Gesundheitssektor – der anerkannten Anlageexpertise von Bellevue – zurückzuführen. Die durchschnittlichen betreuten Kundenvermögen waren mit rund 21% deutlich tiefer als im Vorjahr. Trotz gezielter Investitionen in den weiteren Ausbau der Anlageexpertise sowie in die Modernisierung der Infrastruktur reduzierte sich der operative Aufwand um rund 5%. Daraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2023 ein um rund 40% tieferes Konzernergebnis von rund CHF 15 Mio. Dank des attraktiven Bewertungsniveaus in den betroffenen Sektoren und der sich abzeichnenden Stabilisierung an der Zinsfront zeigten sich im 4. Quartal 2023 sichtbare Erholungstendenzen für klein- und mittelkapitalisierte Wachstumswerte im Gesundheitsmarkt. Diese wirkten sich auch positiv auf die Anlageperformance der Healthcare-Strategien von Bellevue aus. Die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven aufgrund der klaren Positionierung als spezialisierter Asset Manager bleiben intakt. Bellevue wird die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik fortsetzen. So beantragt der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vom 20. März 2024 eine ordentliche Dividende von CHF 1.15 pro Aktie. Basierend auf dem Schlusskurs per 31.12.2023 entspricht dies einer Dividendenrendite von 4.7%. Die detaillierte Publikation des Geschäftsberichtes 2023 erfolgt am 27. Februar 2024. Kontakt

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group

Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende 2023 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 6.9 Mrd.

