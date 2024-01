Trading-Chance Sartorius: Jetzt hätte ein Aufwärtstrend einen tauglichen Boden

Werbung

Die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2023, vor allem aber der Ausblick des Medizin- und Labortechnikspezialisten Sartorius auf 2024 sorgten am Freitag für einen Kursprung. Diese Zahlen waren zwar nicht grandios, deuten aber an, dass das Wachstum langsam zurückkehrt. Dadurch drehte die Aktie genau da, wo sie drehen musste, um sich eine lukrative Perspektive nach oben zu erhalten: Eine Trading-Chance Long.

Jahrelang war der Medizintechniksektor ein Wachstumsgarant, was den Umsatz und den Unternehmensgewinn betraf ebenso wie in Bezug auf die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Doch 2023 zeigte sich, dass auch diese Branche gegen gestiegene Kosten und hohe Lagerbestände bei den Kunden nicht gefeit ist. Das, was man 2022 über den Durst an Gewinn einfuhr, fehlte 2023. Dementsprechend bitter präsentierte sich der Blick auf das abgelaufene Jahr bei Sartorius:

Die Hoffnung auf Wachstum ist zurück

Umsatz und Gewinn gingen deutlich zurück, wobei der Gewinn überproportional unter Druck kam, weil die schwächere Nachfrage die Gewinnmarge drückte. Aber das wusste man längst, diese Zahlen konnten die Marktteilnehmer somit nicht aus der Bahn werfen. Was man indes bis zum Freitag noch nicht wusste war, was sich Sartorius vom neuen Jahr 2024 erwartet. Und das kräftige Plus der Aktie als Reaktion auf das Zahlenwerk macht deutlich: Man war doch eher erleichtert als enttäuscht.

Sicher, das avisierte Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und die geplante Rückkehr der operativen Gewinnmarge auf etwas über 30 Prozent sind keine Ziele, mit denen sich umgehend wieder nach den Sternen greifen ließe. Aber nachdem man 2023 immer wieder auf eine Stabilisierung der Lage gehofft hatte und enttäuscht wurde, ist eine leichte Aufwärtswende bei der Nachfrage schon äußerst beruhigend, zumal Sartorius im Zuge der Berichterstattung auch darauf hinwies, dass sich diese Nachfrage bereits im vierten Quartal 2023 verbessert habe. Was dazu führte, dass die 2023er-Gesamtbilanz zwar schlecht ausfiel, aber dennoch ein wenig besser als seitens der Analysten im Vorfeld befürchtet.

Die entscheidende Supportzone hat gehalten … und wird zur Ausgangsbasis für die Bullen

Die Reaktion der Aktie war am Freitag ein kräftiger Zugewinn, der dazu führte, dass die „Korrektur der Korrektur“ (des vorherigen Abwärtstrends) erst einmal beendet ist. Die Sartorius Vorzugsaktie drehte genau dort, wo es entscheidend war, um wieder Spielraum nach oben zu erhalten: in der bis in das Frühjahr 2022 zurückreichenden Unterstützungszone zwischen 293 und 311 Euro.

Da dieser 2024er-Ausblick zwar Hoffnung macht, aber nicht stark genug ist, um wilde Hausse-Spekulationen zu unterstützen, sollte man zwar nicht erwarten, dass die Aktie einfach wie an der Schnur gezogen massiv weiter steigt. Aber das Tor nach oben wurde dadurch wieder geöffnet … und auf der Unterseite bietet diese präzise Verteidigung einer derart wichtigen Schlüsselzone wie dem Bereich 293/311 Euro die Möglichkeit, die Absicherung auf der Unterseite an einem entscheidenden Support festzumachen. Eine solide Basis für einen Long-Trade, wenn man diesen nicht zu riskant, sprich mit zu gewagtem Hebel, angeht.

Das Chartbild macht die Absicherung einfach

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 199,912 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,52. Den Stop Loss würden wir bei 283 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 8,30 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Sartorius Vorzugsaktie lautet HD08LN.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 350 Euro, 383 Euro, 429 Euro, 472 Euro

Unterstützungen: 320 Euro, 311 Euro, 293 Euro, 291 Euro, 215 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Sartorius Vorzugsaktie

Basiswert Sartorius Vz. WKN HD08LN ISIN DE000HD08LN7 Basispreis 199,912 Euro K.O.-Schwelle 199,912 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 2,52 Stop Loss Zertifikat 8,30 Euro

