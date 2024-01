AKTIEN IM FOKUS: Mutares und Atoss Software erreichen Rekordstände

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der dritten deutschen Aktienliga SDax hat es am Dienstag zwei weitere Rekordmarken gegeben. Sowohl die Aktien der Beteiligungsgruppe Mutares als auch die Papiere von Atoss Software erreichten Höchststände. Für Mutares ging es in der Spitze um 2,3 Prozent auf 37,30 Euro aufwärts und für Atoss Software um 1,8 Prozent auf 248 Euro. Zuletzt setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein.

Für Mutares war es der vierte Börsentag in Folge mit einem Höchststand und für Atoss Software der dritte mit einem Rekord. Bei Mutares begann die Kurs-Rally Anfang September, seitdem steht ein Gewinn von fast 70 Prozent zu Buche. Atoss Software haben vom jüngsten Tief von vor gut drei Wochen in der Spitze um 27 Prozent zugelegt.

Mutares erhielten zuletzt Anschub durch die Aufnahme in den SDax Ende vergangenen Jahres. Zudem sorgt die Aussicht auf erfolgreiche Beteiligungsverkäufe, verbunden mit Ausschüttungen an die Aktionäre, für Kursfantasie. Bei Atoss Software schätzen Anleger unter anderem einen steigenden Anteil wiederkehrender Umsätze. Die Berenberg Bank schätzt diesen Anteil am Gesamtumsatz im kommenden Jahr auf 74 Prozent.