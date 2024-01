Nach den moderaten Vortagesverlusten dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas Fahrt aufnehmen. Der Dax könnte sich über das bisherige Rekordhoch bei 17.003 Punkten aufschwingen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex am Montag eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,25 Prozent auf 16.984 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Anstieg um rund 0,3 Prozent erwartet.

Rekorde an der Wall Street

Rückenwind gibt es aus den USA. Dort hatten der Dow Jones und der S&P 500 am Montag neue Höchstmarken erreicht. Sinkende Renditen an den Anleihemärkten hatten den Aktienkursen dort nochmals Auftrieb verliehen.

Die Rally an der Wall Street ist beeindruckend und beängstigend zugleich.

Angesichts der hohen Kurse und Bewertungen gebe es mit Blick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Riesen Apple, Amazon, Meta, Alphabet und Microsoft keinen Raum für Enttäuschungen.

Ob ein Rekordhoch des Dax Bestand hat, muss sich ohnehin erst noch zeigen. Am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen, Anleger erhoffen sich von der turnusmäßigen Sitzung Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Notenbank. Die an den Finanzmärkten heiß diskutierte Frage ist, wann die Fed erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen senkt und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten könnten Delivery Hero einen Blick wert sein. Der Essenslieferdienst hat seine Beteiligung am britischen Wettbewerber Deliveroo an institutionelle Investoren verkauft. Die rund 68 Millionen Deliveroo-Papiere hätten zu je 113 Pence - das entspricht einem Abschlag von gut sieben Prozent auf den Montagschlusskurs - den Besitzer gewechselt. Beim Einstieg dürfte Delivery Hero deutlich mehr gezahlt haben. UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb wertete den Schritt dennoch als vernünftig. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zeigten sich die Aktien von Delivery Hero zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zunächst kaum verändert.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp verhandelt weiter mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH über eine Partnerschaft im Stahlgeschäft. Man führe „konstruktive und ergebnisoffene Gespräche“, erklärte Thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel López in seiner am Montag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung an diesem Freitag. Die Thyssenkrupp-Papiere gewannen auf Tradegate 0,3 Prozent.

Die Anteilsscheine der Lufthansa verteuerten sich auf Tradegate um 1,4 Prozent. Sie reagierten damit auf eine Hochstufung von Morgan Stanley von Underweight auf Equal-Weight. Zudem erhöhte die US-Investmentbank ihr Kursziel von 6,70 auf 9,80 Euro.

Gewinne an der Wall Street

Rückläufige Renditen am Anleihemarkt haben den US-Börsen am Montag Aufwärtsimpulse beschert. Das US-Finanzministerium verringerte die Quartalsschätzung für die staatliche Kreditaufnahme, was Sorgen über den Umfang der Anleihe-Emissionen milderte und die Anleihe-Renditen unter Druck brachte. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones sowie der breite S&P 500 erreichten Rekordhöhen, nachdem sie zuvor kaum vom Fleck gekommen waren. Und das, obwohl in dieser Woche zahlreiche wichtige Konjunkturdaten und Ereignisse anstehen und daher zunächst Vorsicht das Motto des Tages gewesen war.

So wird der ISM-Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in der US-Industrie widerspiegelt, veröffentlicht und auch der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Zudem entscheidet die Notenbank Federal Reserve über die Zinsen, und seitens der Unternehmen legen Schwergewichte wie Apple, Microsoft und Alphabet Geschäftszahlen vor.+

Nikkei stabil, Hang Seng deutlich im Minus

In Asien haben sie die wichtigsten Aktienmärkte unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 leicht zulegte, ging es in Hongkong kräftig nach unten. Der Hang-Seng-Index verlor rund zwei Prozent. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büßte im späten Handel knapp ein Prozent ein.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.065 +0,11 Prozent Hang Seng 15.684 -2,44 Prozent CSI 300 3.245 -1,78 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 135,27 +0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,228 -3,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,044 -1,15 Prozent

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Im Tagesverlauf stehen in Europa vor allem Wachstumsdaten im Mittelpunkt. Die Statistikämter veröffentlichen Zahlen zum Schlussquartal 2023. In den USA werden Daten vom Häusermarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet. Außerdem beginnt die Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Ihre Beschlüsse geben die Währungshüter am Mittwochabend bekannt.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0823 -0,08 Prozent USD / JPY 147,39 -0,04 Prozent EUR / JPY 159,51 -0,12 Prozent

Ölpreise legen leicht zu - Weiter Spannungen in Nahost

Wichtigstes Thema am Erdölmarkt sind die Spannungen im Nahen Osten, die zunehmend zu eskalieren drohen. Als große Gefahr gilt eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Iran, nachdem bei einem Drohnenangriff am Wochenende in Jordanien drei US-Soldaten ums Leben gekommen sind. Die USA machen von Iran unterstützte Milizen für den Angriff verantwortlich; der Iran weist jede Verantwortung von sich.

Die Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens ist wegen des Gaza-Kriegs und wiederholter Angriffe jemenitischer Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer hoch angespannt. Entsprechend hat sich Rohöl zuletzt auch spürbar verteuert. Als Gegengewicht fungiert allerdings das hohe und steigende Ölangebot aus Ländern wie den USA oder Kanada. Die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel ist wegen der mauen Weltwirtschaft derzeit eher schwach./

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,78 USD +0,38 USD WTI 77,24 USD +0,46 USD

Redaktion onvista/dpa-AFX