Trading-Chance Caterpillar: Am Analysten-Kursziel längst vorbei gelaufen

In der nächsten Woche meldet der US-Baumaschinengigant Caterpillar sein Quartalsergebnis. Die Aktie steigt im Vorfeld auf neue Rekordhochs, weil sich viele absolut sicher sind: Das werden erneut grandiose Zahlen, der Ausblick wird perfekt sein und die Aktie immer weiter steigen. Wenn zu viele im Vorfeld kaufen, birgt das Chancen für risikofreudige Trader auf der Gegenseite: Eine Trading-Chance Short.

Am 7. August hatten wir an dieser Stelle eine Trading-Chance Short auf Caterpillar vorgestellt. Das war kurz nach den Ergebnissen zum zweiten Quartal. Auch da stieg die Aktie im Vorfeld und machte dann auch tatsächlich auf Basis der Ergebnisse noch einen Satz nach oben … der aber dann vorerst der letzte war. Die Aktie fiel bis Ende Oktober erheblich, so dass man mit dem Short-Trade den Weg von 280 bis hinunter auf 224 US-Dollar mitnehmen konnte. Es spricht derzeit nichts dagegen, dass sich dieses Szenario vom Sommer 2023 wiederholt, denn:

Analysten-Kursziel bereits weit übertroffen

Die Analysten rechnen für die Ergebnisse des Herbstquartals mit einem leichten Umsatz- und einem starken Gewinnzuwachs. Aber sie sehen die Aktie durchaus nicht als „billig“ an, im Gegenteil. Das durchschnittliche Kursziel der Experten für Caterpillar liegt derzeit bei 270 US-Dollar … die Aktie schloss aber gestern bereits bei 303 US-Dollar. Und die Erwartung an ein starkes, viertes Quartal ist ja in den Analysten-Kurszielen bereits eskomptiert.

Ein entscheidender Grund für die eher zurückhaltenden Experten liegt darin, dass Caterpillar zwar durch die umfassenden Infrastrukturprogramme der US-Regierung in den vergangenen zwei Jahren stark performte, für die kommenden Jahre jedoch kaum noch Gewinnwachstum erwartet wird. Dadurch wäre die derzeitige Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16 für das laufende Jahr für eine Aktie dieser Branche und in diesem Umfeld bereits eher hoch bis zu hoch.

Vorkäufe provozieren Gewinnmitnahmen nach der Bilanzvorlage

Quelle: marketmaker pp4

Dies im Kombination mit dieser jüngsten Rallye, die übrigens Ende Oktober begann, nachdem man auf die Ergebnisse des 3. Quarttals auf einem Kurslevel um 240 US-Dollar negativ reagiert hatte, lässt zwar im Fall guter Zahlen am 5. Februar trotzdem einen Kurssprung zu. Aber die Chance, dass der dann von all denen, die seit Ende Oktober massiv eingestiegen waren, für Gewinnmitnahmen genutzt ist, ist hoch genug, um einen Short-Positionierung für risikofreudige Trader interessant zu machen.

Short-Trade im oberen Bereich des Trendkanals

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 433,860 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,3. Den Stop Loss würden wir bei 334 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0840 einem Kurs von ca. 9,00 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Caterpillar lautet UM1E5K.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 321 US-Dollar, 324 US-Dollar

Unterstützungen: 294 US-Dollar, 266 US-Dollar, 256 US-Dollar, 238 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Caterpillar

Basiswert Caterpillar WKN UM1E5K ISIN DE000UM1E5K0 Basispreis 433,860 US-Dollar K.O.-Schwelle 433,860 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,3 Stop Loss Zertifikat 9,00 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.