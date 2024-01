BISON Jubiläum | Interview mit CEO Ulli Spankowski | Halving | Staking | Krypto-Ausblick

Darum gehts im Video:

Am 31. Januar 2019 war es endlich soweit: #BISONApp wurde offiziell gelauncht! 🎉

Heute vor genau fünf Jahren ist die App powered by Boerse Stuttgart Group an den Start gegangen, um den Kunden einfachen und sicheren Handel von #Kryptowährungen sowie eine zuverlässige #Verwahrung ihrer Assets zu bieten. Seitdem ist viel passiert! 🚀



Ihr seid gespannt, was unser Ober-BISON Ulli Spankowski über unsere bisherige Reise denkt? Dann klickt euch jetzt in das Video und hört spannende Einblicke in die Geschichte von BISON seit dem ersten Tag. 🎬



Wir sagen DANKE an unsere #BISONHerde für alle Meilensteine, die wir bisher gemeinsam erreicht haben und an unsere Community für das Vertrauen in den letzten fünf Jahren, insbesondere an alle, die von Anfang an dabei waren. 🙏



Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft der Digital First #Broker eurer Wahl zu sein und unser Angebot für euch kontinuierlich zu erweitern!



Timestamps:

00:00 ► 5 Jahre BISON-App - wie fühlst du dich, Ulli?

01:44 ► Wie hat sich BISON in der Zeit entwickelt und verändert?

03:02 ► Welche Highlights sind Ulli besonders in Erinnerung geblieben?

04:47 ► Ist der Krypto-Winter endgültig vorbei?

06:22 ► Rückenwind für die ganze Branche dank Bitcoin ETF?

08:56 ► Was hast du persönlich aus den 5 Jahren mitgenommen als BISON CEO?

13:43 ► Blick ins Depot - hat Ulli nur Krypto-Währungen oder auch Aktien, Anleihen, ...

16:20 ► Wie sieht Ullis Vision für die nächsten 5 Jahre aus?

18:23 ► Einladung zur Invest - triff die BISON Herde und das ganze Team der Gruppe Börse Stuttgart



