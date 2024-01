DAX: Investoren weiter zurückhaltend

Gute Nachrichten seitens der Verbraucherpreise können die Laune der Investoren zur Wochenmitte nicht zum Positiven beeinflussen, der Deutschen Aktienindex DAX bleibt tendenziell in Deckung und lässt mit einem Ausbruch über die bisherigen Rekordstände weiter auf sich warten. Eine Fortsetzung der Abschlagsserie könnte unterdessen sogar zu einem gefährlichen Doppelhoch führen.

Im Dezember lag die bundesweite Teuerungsrate noch bei 3,7 Prozent, frischen Daten zufolge sind die Verbraucherpreise im Januar auf 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Volkswirte hatten für diesen Monat mit einer Abschwächung der Inflationsrate auf 3,0 Prozent gerechnet.

Großen Einfluss auf den DAX hat diese Nachricht nicht gehabt, das Barometer verharrt um 16.960 Punkten und lässt mit einem Folgeanstieg trotz des Ausbruchs aus der bullischen Flagge weiter auf sich warten. Dies kann allerdings erst oberhalb von 17.000 Punkten geschehen.

In der Folge könnte der DAX an 17.200 und darüber kurzfristig 17.311 Punkte zulegen. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 16.858 Punkten würde Korrekturpotenzial an 16.780 und darunter 16.625 Punkte freisetzen.

Weiterhin steht der Fed-Zinsentscheid am heutigen Abend im Fokus, zuvor müssen Anleger allerdings noch frische Daten zum Chicago-Einkaufsmanagerindex per Januar um 15:45 Uhr verdauen, um 16:30 Uhr stehen die wöchentlichen Rohöllagerbestände der USA auf der Agenda. Um 20:00 Uhr findet der Fed-Zinsentscheid statt, nur eine halbe Stunde später folgt die dazugehörige Pressekonferenz.