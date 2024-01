IRW-News: Legible Inc. : Legible startet Content-Streaming für den Slacker Radio Service von LiveOne, einschließlich Hörbuch-Vorschauen in Tesla-Autos

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible startet Content-Streaming für den Slacker Radio Service von LiveOne, einschließlich Hörbuch-Vorschauen in Tesla-Autos

- Alle, der mehr als 1,5 Millionen Abonnenten des Premium Connectivity-Pakets von Tesla in Nordamerika, haben jetzt Zugang zu Hörbüchern von Legible

- LiveOne-Mitglieder haben nun Zugang zu Millionen von Hörbüchern und eBooks, 45 Millionen Musiktiteln, 400.000 Stunden Podcast-Folgen und über 500 von Experten kuratierten Radiosendern

- Hörbuchmarkt soll bis 2030 von zurzeit mehr als 2 Milliarden USD auf 35 Milliarden USD wachsen

Vancouver, British Columbia, den 31. Januar 2024 / IRW-Press / - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen), eine führende Infotainment-Plattform und Verlagshaus, und LiveOne Inc. (NASDAQ: LVO) (LiveOne), ein Pionier des digitalen Rundfunks, freuen sich, den Nutzern nun einen nahtlosen Zugang zu Millionen von Buchtiteln innerhalb der Slacker Radio-Plattform zu bieten, einschließlich Hörbuchvorschauen in Tesla-Autos.

Legible bietet B2B-Kunden Hörbuch- und eBook-Inhalte über seinen neuen Service Legible Connect an - ein vollständig sicheres Tool zur Bereitstellung von Buchinhalten. Darüber hinaus liefert die vielseitige und umfassende Legible-Bibliothek an Hörbüchern und eBooks in Kombination mit der erstklassigen Technologie von Slacker Radio den Kunden endlose Stunden faszinierender Unterhaltung - egal, wo sie zuhören.

Die Verträge von Legible mit vier der größten fünf Verlage, dem weltweit größten Buchvertrieb Ingram CoreSource und zahlreichen anderen Verlagen sowie ein ständig wachsender Katalog bieten den Nutzern eine große Auswahl an Hörbüchern in den Bereichen Belletristik, Sachbuch, Selbsthilfe und Produktivität, Biografien, Kinderbücher und Bildungsinhalte.

LiveOne und Slacker sind bestrebt, neue und vielfältige Unterhaltungsangebote zu entwickeln, um die Nachfrage der Verbraucher zu decken und zu übertreffen, während sich die Audiounterhaltung kontinuierlich weiterentwickelt. Unsere Partnerschaft mit Legible und die Integration von Hörbüchern ist ein bedeutsamer Schritt, um das Hörerlebnis für unsere B2C-Kunden und B2B-Partner neu zu definieren. Wir freuen uns, diesen neuen Weg mit der einzigartigen Infotainment-Plattform von Legible zu beschreiten, sagte Rob Ellin, CEO von LiveOne.

Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, die Grenzen der Innovation im Hinblick auf Lösungen für die digitale Veröffentlichung von Inhalten zu erweitern, insbesondere im Automobilbereich. Durch die Kombination von Technologie, der Kuration von Inhalten und individuellen Empfehlungen werden Legible, LiveOne und Slacker Radio ein unvergleichliches Hörbucherlebnis für neue und langjährige Hörer schaffen, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible.

LiveOne ist das erste All-in-One-Musik- und -Unterhaltungsangebot der Welt, das Premium-Livestreams von Konzerten und Festivals, von Experten kuratierte Streaming-Radiosender, Podcasts sowie originale Video- und Audio-Inhalte von Künstlern kombiniert, um Musik und Unterhaltung so vielen Menschen wie möglich in allen Teilen der Welt zugänglich zu machen. Die Tochterunternehmen von LiveOne, Slacker Radio und PodcastOne, liefern Musik und Podcasts an Nutzer in der Automobilindustrie.

Über LiveOne

LiveOne Inc. (NASDAQ: LVO) mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, ist eine preisgekrönte Musik-, Unterhaltungs- und Technologieplattform, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Premium-Erlebnisse und -Inhalte weltweit im Rahmen von Mitgliedschaften sowie über Live- und virtuelle Veranstaltungen zu liefern. Zu den Tochtergesellschaften von LiveOne zählen Slacker Radio, PodcastOne (NASDAQ: PODC), PPVOne, Palm Beach Records, CPS, LiveXLive, DayOne Music Publishing, Drumify und Splitmind. LiveOne ist auf iOS, Android, Roku, Apple TV, Spotify, Samsung, Amazon Fire, Android TV sowie über die OTT-Anwendungen von STIRR verfügbar.

Weitere Informationen erhalten Sie unter liveone.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und Twitter unter @liveone. Weitere Informationen für Investoren finden Sie unter ir.liveone.com.

Über Legible Inc.

Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat und ein Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar besitzt. Die umfangreichen Partnerschaften von Legible umfassen vier der Top-5-Verlage und den weltweit größten eBook-Vertriebshändler. Dadurch kann es die nahtlose Bereitstellung von über zwei Millionen eBooks und Hörbücher gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Bibliothek und einen eBook-Shop verwandeln.

Das Herzstück der Innovation von Legible ist sein LibrarianAI, der weltweit erste KI- Literaturassistent, der das Leseerlebnis verbessert. Der Verlagsbereich von Legible revolutioniert die Branche, indem es proprietäre, mit KI angereicherte Multimediabücher entwickelt, die neue Maßstäbe in der Literaturvermittlung setzen.

Legible steht bei der Neugestaltung der digitalen Verlagslandschaft an vorderster Front und hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen aus dem 21. Jahrhundert und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

Kontakte:

IR-Kontakt Legible:

Herr Neil Simon, CEO

Investor Cubed Inc.

Tel: (647) 258 3310

E-Mail: nsimon@investor3.ca

Pressekontakt Legible:

Frau Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Tel: (672) 514-2665

E-Mail: invest@legible.com

Webseite: https://invest.legible.com

IR-Kontakt LiveOne:

Liviakis Financial Communications, Inc.

Tel. (415) 389-4670

E-Mail: john@liviakis.com

Pressekontakt LiveOne:

E-Mail: press@liveone.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73448

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73448&tr=1

