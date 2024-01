Texas Instruments: Viel Arbeit bis zum Kaufsignal

Obwohl Texas Instruments lediglich 25 Prozent von seinen Rekordständen aus 2021 entfernt notiert, verpasste die Aktie den Anschluss an den durch die KI hervorgerufenen Boom unter Chipherstellern und tendiert sogar in einem mittelfristigen Abwärtstrend gen Süden. Vor allem die Schwäche im Industriegeschäft und speziell im Automotive-Bereich macht dem Techkonzern zu schaffen. Im vierten Quartal gingen die Erlöse um rund 13 Prozent auf 4,08 (VJ 4,67) Mrd. US-Dollar zurück, womit der Marktkonsens von 4,12 Mrd. Dollar klar verfehlt wurde. Noch kräftiger war der Rückgang beim operativen Ergebnis, welches um 30 Prozent auf 1,53 (VJ 2,18) Mrd. US-Dollar eingebrochen ist. Pro Anteilsschein wurden damit 1,49 (VJ 2,13) US-Dollar verdient, was aber immerhin noch ein Stück weit über den Analystenschätzungen von 1,47 Dollar lag.

Durchwachsener Ausblick

Noch kann sich die Aktie von Texas Instruments auf einem vergleichsweise hohen Niveau halten, allerdings bleiben einige Zweifel an einer sichtlichen Verbesserung des Geschäftsumfeldes in 2024. Unter Umständen könnte dies eine neuerliche Verkaufswelle auslösen, die sich bereits unter 159,00 US-Dollar in Richtung 140,00 US-Dollar manifestieren könnte und dadurch einen Test eines langfristigen Aufwärtstrends bestehend seit mindestens 2015 zur Folge hätte. An dieser Stelle wird eine erneute Auswertung vonnöten sein. Gelingt es dagegen auf der Oberseite den Widerstandsbereich um 185,80 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, würde der besagte Abwärtstrend beendet werden und infolgedessen Aufwärtspotenzial an die Rekordstände von 202,26 US-Dollar freigeben.