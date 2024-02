EQS-News: Mililk® Hype hebt ab

EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Ludwigsfelde, den 1.2.2024 - Deutschlands Food Innovation des Jahres kommt aus dem 2D Drucker und begeistert seit Monaten tausende Fans: die glutenfreie Bio Mililk® Hafer Barista Milchalternative in Blattform spart 94% Verpackungsmüll und 85% Gewicht ggü. Produkten im Milchkarton. Dadurch können heute 10 Liter Bio Hafer Barista Milchdrinks ganz einfach als Brief mit der Post versendet werden. Nunmehr gibt es die Veganz Bio Mililk® Barista auch im Handel. Unsere Partner dm Drogeriemarkt Deutschland und dm Drogeriemarkt Österreich machen den Anfang und sind unsere ersten Kunden im Einzelhandel. Hier werden 5 Liter Packungen mit 20 gedruckten Blättern aus glutenfreiem Bio-Hafer (angebaut in Europa) in Barista Qualität angeboten. Kein Schleppen, easy und schnelle Zubereitung, wenig Platz zur Lagerung, lange Haltbarkeit und fast kein Müll mehr, das sind die mehr als überzeugenden Argumente für den nachhaltigen Erfolg dieser Innovation. Mililk® besteht aus nur 5 natürlichen Zutaten, braucht keine Chemie oder Konservierungsstoffe und wird immer frisch nach Bedarf zubereitet, was der Verschwendung von Lebensmitteln vorbeugt. Mit Mililk® lassen sich nicht nur Müslis, Bowls, Shakes, Cocktails und dank der Barista Qualität alle denkbaren Kaffeevariationen kreieren, sie eignet sich als Kochsahnealternative auch hervorragend zum Kochen und Backen. “Wir haben mit Mililk® ein 100% natürliches Produkt und eine patentierte Produktionstechnologie im Siebdruckverfahren entwickelt, weil wir es unglaublich finden, dass Haferdrinks im Milchkarton heute zu ca. 90% aus Wasser bestehen, die in schweren Kartons durch die Gegend gefahren werden und am Ende sehr viel Müll verursachen. Sauberes Trinkwasser haben wir alle zu Hause aus dem Hahn, deshalb haben wir es mit Mililk® in der Rezeptur eliminiert. Das begeistert nicht nur uns, sondern auch unsere Partner und die Konsumenten:innen, die Mililk® bereits getestet haben. Wir sehen aktuell schon eine große und weiter steigende Nachfrage”, so Jan Bredack, Gründer und Geschäftsführer von Veganz. Bestehende Kunden und die ersten Mililk® Tester:innen bezeichnen die Bio Mililk® Hafer Barista glutenfrei als "die beste Alternative überhaupt auf dem Markt”. Nun können sich noch mehr Kunden:innen von der Qualität und Geschmack dieses Produktes in ihrem dm Markt überzeugen. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 65759621

