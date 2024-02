ANALYSE-FLASH: UBS belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Medienbericht aus Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Bericht behandele einen möglichen Kollaps der Gespräche über einen Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Südostasien, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine solche Transaktion sei aktuell zwar nicht eingepreist, aber die negative Nachrichtendynamik stelle ein Risiko für den Aktienkurs dar./tih/zb

