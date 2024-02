Ein weiterer Dämpfer für die Zinssenkungsfantasien vieler Investoren hat dem Dax am Freitag nach einem weiteren Rekordhoch die Kraft genommen. Mit 17.005 Punkten ließ der deutsche Leitindex seine vorherige Bestmarke aus dem Dezember knapp hinter sich, bevor überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten ihn bremsten.

Eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed schon im März dürfte angesichts der Daten vom Tisch sein, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Der Dax ging letztendlich mit 16.918 Punkten und damit 0,35 Prozent höher als am Vortag aus dem Handel. Für die Woche ergibt sich ein kleines Minus. Der MDax fiel am Freitag hingegen um ein Prozent auf 25.651 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,3 Prozent aufwärts. Die Börsen in Paris und London gingen wenig verändert ins Wochenende.

Mercedes zieht Autosektor hoch

An der Spitze der Sektoren lagen am Freitag die Autowerte. Der Autobauer Mercedes-Benz hatte im Industriegeschäft im abgelaufenen Jahr einen unerwartet hohen freien Barmittelzufluss erzielt. Vor allem gelang es den Stuttgartern, Vorräte im Geschäft mit Pkw und Lieferwagen abzubauen und damit Mittel freizusetzen. Die Aktie gewann zwei Prozent und zog so den Sektor mit; Porsche war mit einem Zuwachs von gut vier Prozent stärkster Dax-Wert, auch BMW und VW legten zu. Am Vortag hatte schon der schwedische Autobauer Volvo positiv überrascht.

Die Entwicklung des freien Mittelzuflusses bei Mercedes im Industriegeschäft liege deutlich über der Markterwartung, schrieb Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow zog nach vorläufigen Berechnungen im vergangenen Jahr auf 11,3 Milliarden Euro an.

Die Entwicklung sei unter anderem auf ein geringeres Betriebskapital zurückzuführen, hieß es vom Unternehmen. Laut einem Händler ist diese Entwicklung deshalb erfreulich, weil sie die hohe Dividendenrendite von Mercedes-Benz untermauere. Im Mai 2023 wurde für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 5,20 Euro ausgeschüttet, was auf dem aktuellen Niveau einer etwa achtprozentigen Rendite entspricht.

Totalabsturz bei Delivery Hero

Einen dramatischen Absturz erlebten im MDax die Papiere von Delivery Hero, die zum Handelsschluss gut ein Fünftel an Wert verloren hatten. Hintergrund ist die Hängepartie um den geplanten Verkauf von Aktivitäten in Südostasien. Der Kurs des Essenslieferdienstes sackte auf ein Rekordtief nach einem Medienbericht über angeblich gescheiterte Verhandlungen.

Ein Dementi von Delivery Hero konnte den Kurs nur kurzzeitig stabilisieren. Am Nachmittag brach er erneut kräftig ein und schloss mit 16,56 Euro auf dem tiefsten Stand seit Börsengang. Vom Rekordhoch bei 145 Euro im Jahr 2021 sind fast 90 Prozent verloren. Die Aktie kostet zudem inzwischen auch deutlich weniger als beim Börsenstart im Jahr 2017, als die Titel zu 25,50 Euro ausgegeben wurden.

Händler verwiesen als Anstoß des Kursrutsches auf einen Bericht der "Business Times" aus Singapur, wonach ein Deal zum Verkauf von Teilen des Foodpanda-Geschäfts in Südostasien wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen gescheitert sei. Die von Delivery Hero geforderte Summe werde von dem Singapurer Kaufinteressenten Grab Holdings als zu hoch angesehen, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf eingeweihte Personen.

(mit Material von dpa-AFX)