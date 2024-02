EQS-News: InCity Immobilien AG: HELGE H. HEHL VERLÄSST VORSTAND DER INCITY ZUM 31. MÄRZ 2024

EQS-News: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Personalie

Einvernehmliche Beendigung der Vorstandstätigkeit von Helge H. Hehl auf eigenen Wunsch

Michael Freund wird wieder Alleinvorstand Schönefeld, 05. Februar 2024 – Helge H. Hehl, Finanzvorstand der InCity Immobilien AG („InCity AG“), wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2024 verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Die damit verbundene vorzeitige Beendigung seines ursprünglich noch bis November 2024 laufenden Vorstandsmandats erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen. Vom 1. April 2024 an wird Michael Freund die Gesellschaft wieder als Alleinvorstand führen. Er war bereits im Zeitraum April 2015 bis November 2017 Alleinvorstand der InCity Immobilien AG. Sein aktueller Vorstandsvertrag läuft bis November 2027.



Helge H. Hehl war seit November 2016 bei der InCity Immobilien AG tätig; zunächst als Head of Finance und seit November 2017 als Finanzvorstand (CFO). Als Finanzvorstand verantwortete er die Bereiche Rechnungslegung, Bilanzierung und Controlling, Finanzierungen und Treasury, interne und externe Kommunikation (einschließlich Investor Relations) sowie Organisationsfragen wie IT und Datenschutz.



Georg Oehm, Vorsitzender des Aufsichtsrates der InCity AG, sagt: „Der gesamte Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Herrn Hehl. Wir danken ihm herzlich für seine langjährige und herausragende Arbeit als Finanzvorstand und für die entscheidenden Beiträge zur soliden und erfolgreichen Entwicklung der InCity, die er in dieser Funktion geleistet hat. Für seine weitere berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



InCity Immobilien AG

Zeppelinstraße 1

12529 Schönefeld

www.incity.ag



Pressekontakt

Peter Dietze-Felberg

Tel.: +49 (0)30 2844987-62

presse@incity.ag



Investor Relations

Helge H. Hehl, CFA

Tel.: +49 (0)30 403 64 77-0

ir@incity.ag



Über die InCity Immobilien AG Als multidisziplinäres Immobilienunternehmen ist die InCity Immobilien AG (nachfolgend InCity AG) im Bereich Aufbau und Wertsteigerung von Immobilienbeständen, im Asset Management und in der Projektentwicklung tätig. Für das Bestandsportfolio fokussiert sich die InCity AG auf die Immobilienmärkte der beiden Metropolen Berlin und Frankfurt am Main und verfolgt bei ihren Investments eine nachhaltige Strategie. Entscheidend sind die jeweilige Lage und Objektqualität sowie die langfristige Wertstabilität. Dementsprechend setzt sich das Bestandsportfolio aus hochwertigen und wertstabilen Core-Immobilien in Berlin sowie Objekten in nachhaltig attraktiven Lagen Frankfurts mit Investmentvolumina zwischen EUR 5 Mio. und EUR 50 Mio. zusammen. Zudem werden von der InCity AG umfassende und individuell ausgestaltete Asset-Management-Mandate für Dritte übernommen. Den Geschäftsbereich Projektentwicklung hat die InCity AG im Juli 2021 durch die Übernahme des Auftrages für eine neu zu errichtende Büroimmobilie in unmittelbarer Nähe des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) als Generalübernehmer deutlich gestärkt und um eigene Projektentwicklungsaktivitäten ergänzt.

