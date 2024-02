Goldman Sachs sieht NVIDIA bei $800 | Wall Street mit soliden Ergebnissen

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Nach der gewaltigen Rallye der letzten Woche sehen wir unwesentliche Gewinnmitnahmen. FED-Chef Jerome Powell hatte am Sonntag in einem Interview bei CBS betont, dass der Zeitpunkt einer Zinswende naht. Wie dem auch sei, sei der Wendepunkt jetzt noch nicht gekommen, und wahrscheinlich auch noch nicht im März. Letztendlich hat Powell nur wiederholt, was bereits bei der letzten Tagung gesagt wurde. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen leicht an, wobei die vor dem Opening gemeldeten Quartalszahlen überwiegend solide ausfallen. Estee Lauder, ON Semiconductor, Tyson Foods und Caterpillar profitieren von den Ergebnissen, während es bei Air Products und McDonald’s abwärts geht. Der S&P 500 und Nasdaq 100 tendieren seit bereits vier Wochen in Folge freundlich, und in 13 der letzten 14 Wochen. Eine beachtlich lange Gewinnstrecke.



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell