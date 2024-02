USD/JPY: Zweite Kaufwelle in Vorbereitung

Nachdem der Widerstandsbereich um 151,9440 JPY erstmalig im Oktober 2022 angesteuert wurde, erfolgte ein Abpraller zur Unterseite, in der Folge fiel das Paar USD/JPY auf 127,2150 JPY bis Anfang 2023 zurück. Nach einer Stabilisierung in diesem Bereich wurde ein solider Aufwärtstrend etabliert, der einen erneuten Anstieg an das Vorgängerhoch bis Mitte November letzten Jahres zur Folge hatte. Zeitgleich wurde ein Test der oberen Trendkanalbegrenzung vollzogen, von wo aus das Paar auf die untere Begrenzung zurückgesetzt ist. Seit Anfang dieses Jahres herrscht wieder eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrendkanals, die letzten Tage waren jedoch von einer zwischenzeitlichen Konsolidierung begleitet. Diese könnte im Erfolgsfall zu Beginn dieser Woche aufgelöst werden.

Rallyefortsetzung wahrscheinlich

Ein Kurssprung über das aktuelle Jahreshoch von 148,803 JPY könnte die zurückliegende Konsolidierung endgültig beenden und eine neuerliche Kaufwelle unmittelbar an die Barriere der letzten Jahre um 151,9440 JPY auslösen. Aufgrund der Ausdehnung der zweiten Welle könnte darüber sogar ein Anstieg 155,1700 JPY gelingen. In bärisches Fahrwasser gerät das Paar dagegen erst unterhalb von 145,0710 JPY, in diesem Fall müssten Abschläge auf 140,2490 JPY zwingend eingeplant werden. Anhaltspunkte für ein solches Szenario liegen allerdings nicht vor.