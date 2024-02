Euro Bund-Future: Zweite Verkaufswelle im Aufbau

Im Bereich von 126,62 Euro und damit dem Tiefstand aus dem abgelaufenen Jahr aus Anfang Oktober hat der BuFu einen vorläufigen Boden gefunden und konnte bis Anfang dieses Jahres auf 138,84 Euro und zeitgleich eine markante Widerstandszone aus 2022/2023 zulegen. Weitere Kursgewinne blieben dem Index verwehrt, dieser prallte zur Unterseite ab und unterzog die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung um 133,36 Euro einem Test. Dabei ging jedoch der kurzzeitige Aufwärtstrend zu Bruch, was einem Verkaufssignal gleichzusetzen ist. Die Gewinne der letzten Tage dürften daher nur eine Konsolidierung gewesen sein, wie die Kursverluste zu Beginn dieser Handelswoche belegen.

Aktienmärkte weiter stark

Die robuste Entwicklung der Aktienmärkte insbesondere in den USA färbt auch Europa ab, das macht derzeit den Euro Bund-Future für Investoren unattraktiv. Sollte nun der Bereich von 133,36 Euro per Tagesschlusskurs gebrochen werden, müssten weitere Abschläge auf 132,17 und darunter 131,29 Euro und somit das 38,2 % Fibonacci-Retracement einkalkuliert werden. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von neuerlichen Short-Positionen anbieten. In ruhigeres Fahrwasser dürfte der BuFu dagegen erst oberhalb bei von 136,75 Euro zurückkehren, in diesem Fall bestünde die Chance auf einen Tester Jahreshochs bei 138,84 Euro.