Nach dem Rekordhoch des Dax am Vortag dürfte der deutsche Leitindex am Mittwoch knapp darunter den Handel aufnehmen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels 17.048 Punkte für den deutschen Leitindex. Am Vortag hatte der Dax mit knapp 17.050 Punkten eine historische Höchstmarke erreicht. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte gut behauptet starten.

Die Landesbank Helaba prognostizierte in einem Morgenkommentar einen „impulslosen Handelsstart“. Wichtig sei, dass der Dax sich auch mit Blick auf den Wochenschluss über der runden Marke von 17.000 Punkten halten werde, denn diese sei zuletzt ein hartnäckiger Widerstand gewesen.

Einzelwerte im Überblick

Mit Siemens Energy und am Vorabend Hannover Rück und Qiagen haben drei Dax-Konzerne Geschäftszahlen veröffentlicht. Während die von Siemens Energy am Markt gut ankamen und den Aktien ein vorbörsliches Plus von 1,5 Prozent bescherten, gaben die Papiere des Rückversicherers auf Tradegate leicht nach. Qiagen-Aktien gewannen 2 Prozent.

DHL Group verloren vorbörslich 2 Prozent, nachdem der Bund als Aktionär über die Kreditanstalt für Wiederaufbau ein Aktienpaket am Markt platziert hatte. Der Verkauf eigener Vorzugsaktien durch den Laborausrüster Sartorius drückte die Aktiengattung um 1 Prozent nach unten.

Geschäftszahlen gab es zudem von einer Reihe von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Auffällig waren in der Folge Teamviewer mit einem Plus von gut 5 Prozent. Der Software-Dienstleister war 2023 profitabler als erwartet.

Wall Street im Plus

Leichte Kursgewinne haben am Dienstag weitgehend das Bild an den US-Börsen geprägt. Vom zuletzt trendsetzenden US-Anleihemarkt und von den Quartalsbilanzen der Unternehmen gingen jedoch keine stärkeren Impulse für die Aktienmärkte aus. Auch standen keine kursbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda.

Asiens Börsen durchwachsen

Die japanische Börse hat am Mittwoch nach durchwachsenen Geschäftszahlen großer Unternehmen etwas geschwächelt. Die Börsen Chinas fanden nach den deutlichen Vortagesgewinnen keine gemeinsame Richtung. Tags zuvor hatten die in den letzten Monaten arg gebeutelten chinesischen Börsen von der Aussicht auf womöglich umfangreiche staatliche Stützungsmaßnahmen profitiert.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.119 -0,11 Prozent Hang Seng 16.089 -0,30 Prozent CSI 300 3.343 +0,96 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 134,49 -0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,2885 +2,26 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,106 +0,29 Prozent

Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar weiter zu

Gestützt wurde der Euro durch Aussagen des EZB-Direktoriumsmitglieds Isabel Schnabel, die sich gegen schnelle Zinssenkungen aussprach. In einem Interview mit der Financial Times sagte die Notenbankerin, dass jüngste Konjunkturdaten gezeigt hätten, dass die Notenbank bei einer geldpolitischen Straffung „geduldig und vorsichtig“ vorgehen sollte. Sie verwies auf die anhaltende Inflation im Dienstleistungssektor, einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. „Dies warnt davor, den politischen Kurs bald anzupassen“, sagte Schnabel.

Am Montag war der Euro noch auf den tiefsten Stand seit Mitte November gefallen, bevor eine leichte Kurserholung einsetzte. Am Morgen zeigte sich der US-Dollar nicht mehr so stark wie zu Beginn der Woche, als starke US-Konjunkturdaten und Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed die Spekulation auf schnelle Zinssenkungen gedämpft hatten.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0764 +0,07 Prozent USD / JPY 147,95 +0,07 Prozent EUR / JPY 159,25 +0,13 Prozent

Ölpreise kaum verändert - Jüngster Preisanstieg vorerst gestoppt

Gestützt wurden die Ölpreise durch die Sorge um die weitere Entwicklung im ölreichen Nahen Osten. Im Roten Meer war am Dienstag erneut ein Handelsschiff angegriffen worden. Rund 50 Seemeilen von der jemenitischen Hafenstadt Aden entfernt habe sich in unmittelbarer Nähe eines griechischen Schiffes eine Explosion ereignet, bestätigte die griechische Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur.

In den vergangenen Wochen haben vom Iran unterstützte islamistische Huthi-Miliz im Roten Meer mehrfach Handelsschiffe angegriffen und damit eine wichtige Schifffahrtslinie für den Ölhandel bedroht. Die USA und Großbritannien reagierten darauf mit Angriffen auf Ziele im Jemen.

Dagegen bremste die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA am Morgen die Ölpreise. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl verzeichnet hat. Steigende US-Reserven belasten in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werde die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

Sorte Kurs Veränderung Brent 78,62 USD +0,03 USD WTI 73,38 USD +0,07 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 36 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 45 (47) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR BECHTLE AUF 58 (51) EUR - 'KAUFEN'

- UBS HEBT ZIEL FÜR FORD AUF 13 (12) USD - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR AMGEN AUF 329 (303) USD - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,80 (3,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT VERALLIA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 41 (45) EUR

- BERENBERG SENKT VETROPACK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 46 (57) CHF

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 485 (445) USD - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT BIOPHARMA CREDIT AUF 'HOLD' (BUY)

- JEFFERIES SENKT NORDIC SEMICONDUCTOR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 88 (195) NOK

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,80 (3,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 80 (88) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT COFINIMMO AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - 'NEUTRAL', ZIEL 75 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT HERMES AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY HEBT HERMES-KURSZIEL AUF 2380 (2000) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 28 (30) CHF - 'OUTPERFORM'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,50 (3,20) EUR - 'KAUFEN'

Termine Unternehmen

06:45 NOR: Equinor, Q4-Zahlen und Capital Markets Day

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) (8.30 h Pk, 11.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Compugroup, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen (8.30 h, Pk)

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Vertragserneuerung in der Schaden-Rückversicherung (09:00 Pressecall)

08:00 ESP: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

08:00 DNK: Vestas, Jahreszahlen

09:00 DEU: Metro, Analysten- und Pressekonferenz zu den Q1-Zahlen

09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: New York Times, Q4-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen

15:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q4-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

22:30 USA: Coty, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

NOR: Schibsted, Jahreszahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/23

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 1/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/23

08:00 NOR: Industrieproduktion 12/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/23

09:00 CHE: SNB: Devisenreservem 1/24

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/23

12:00 IRL: Industrieproduktion 12/23

14:30 USA: Handelsbilanz 12/23

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 12/23

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/23

Redaktion onvista/dpa-AFX