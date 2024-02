Dieser ETF investiert gezielt in Megatrends!

Werbung

Würden Sie, wenn Sie die Wahl hätten, in schwach wachsende oder sogar unter Druck stehende Branchen investieren? Selbstverständlich würden Sie das nicht tun. Sie würden starke Trends bevorzugen, die über einen langen Zeitraum Wachstum versprechen. Doch wenn Sie Ihr Kapital in einen Gesamtmarkt investieren, hätten Sie diese Wahl nicht, denn da sind dynamische Wachstumsmärkte und Unternehmen, die immer mehr an Bedeutung verlieren, unter einem Dach vereint. Aber das müssen Sie ja nicht: Sie haben die Wahl, die Sache anders anzugehen.

Im ersten Moment mag das nach immensem Aufwand klingen. Die starken Branchen finden, dort die besten Unternehmen ermitteln, ein ausgewogenes Portfolio zusammenstellen, diese Aktien engmaschig überwachen und dann auch noch stets auf der Suche nach neuen Chancen sein, ja, das würde Zeit und Expertise benötigen, aber:

Sie können all das auch mit einem einzigen Mausklick erledigen, indem Sie einen ETF ins Depot holen, der genau das tut: der Wisdom Tree Megatrends ETF. Dazu gleich mehr, zunächst: Was genau sind Megatrends … und welche wären das derzeit?

Megatrends: Diese Trends verändern unsere Welt nachhaltig

Megatrends sind tiefgreifende Entwicklungen, die über einen langen Zeitraum anhalten bzw. deren lange Dauer absehbar ist und die alle Bereiche der Gesellschaft erfassen, d.h. Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen. Beispiele für frühere Megatrends wären die Industrialisierung der Wirtschaft, die Zunahme der Mobilität durch Automobile und Luftfahrt oder das Internet. All diese Entwicklungen haben die Menschheit über Jahrzehnte in ihren Bann gezogen und immense Veränderungen im täglichen Leben bewirkt. Und das bedeutet:

Investiert man gezielt und auf mittel- und langfristiger Ebene in Unternehmen, die solche Megatrends anführen und vorantreiben, hätte man gegenüber einem ungezielten Investment, das einen kompletten Aktienmarkt abzubilden versucht, deutlich bessere Renditechancen. Die folgende Grafik verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich auf die starken Wachstumsbranchen zu konzentrieren:

Quelle: marketmaker pp4

Der Chart zeigt den marktbreiten US-Index Standard & Poor’s 500, der ein idealer Repräsentant des US-Aktienmarkts ist, seit Anfang des Jahres 2023. Wir sehen, dass der Index seither gut zugelegt hat. Aber in dieser Grafik finden wir auch einzelne Unterindizes des S&P 500, in denen die Vertreter einzelner Branchen zusammengefasst sind. Und da sehen wir sehr deutlich: Einige Branchen laufen immens stark, andere hingegen liefen weitaus schlechter als der Gesamtmarkt und haben ihn dadurch gebremst. Diese „Klötze am Bein“ beim Investieren auszuklammern, ist nur logisch. Sich auf die Branchen und Unternehmen zu konzentrieren, die Megatrends anführen, ebenso.

Was ließe sich heute als Megatrend ansehen? Beispielsweise der Trend zur Nutzung von KI, d.h. von künstlicher Intelligenz. Ebenso tiefschürfend wie allumfassend relevant sind die Entwicklungen im Bereich Cyber-Security, in der Medizintechnik, bei erneuerbaren Energien oder der Blockchain-Technologie. All diese großen Entwicklungen unter dem Dach eines ETFs zu vereinen, wäre eine ideale Lösung. Eine Lösung, die existiert, denn genau das tut der Wisdom Tree Megatrends ETF:

Der Wisdom Tree Megatrends UCITS ETF USD Acc.

Basisindex WisdomTree Global Megatrends Equity Index WKN A3EYCN ISIN IE0000902GT6 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management Irish Life Investment Managers Gesamtkostenquote (TER) 0,50 % p.a. ETF-Volumen per 05.02.2024 2,06 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 5. Dezember 2023 Zahl der Aktien-Positionen per 05.02.2024 584 Replikationsmethode physisch, vollreplizierend Dividendenbehandlung thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Fondswährung US-Dollar

Megatrends: Die Wachstumsbranchen mit dem größten Potenzial in einem ETF vereint

Der Wisdom Tree Megatrends ETF bildet einen von Wisdom Tree zu diesem Zweck entwickelten Index nach, der ausschließlich Aktien von Unternehmen umfasst, die in solchen Megatrends eine führende Rolle spielen und entsprechend starkes, mittel- und langfristiges Wachstumspotenzial ausweisen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Branchenverteilung innerhalb der im ETF enthaltenen, knapp 600 Aktien. Sie sehen, hier sind alle großen Megatrends unserer Zeit ausgewogen vertreten:

Quelle: WisdomTree Inc.

Dieser ETF ist ein brandneues Produkt, welches gerade erst im Dezember 2023 aufgelegt wurde und schon großes Interesse unter den Investoren ausgelöst hat. Was indes nicht überraschen kann, denn die Konzeption, sich auf Megatrends und damit auf die Branchen zu fokussieren, die das größte Potenzial aufweisen und da dann wiederum die stärksten Unternehmen in den Index bzw. seinen ETF aufzunehmen, spricht für sich.

Wenn man bedenkt, wie man heute dastünde, hätte man beispielsweise eine Microsoft-Aktie frühzeitig in den Achtzigerjahren gekauft und gehalten, wird einem klar: Die Strategie, ausgewogen und zugleich von der Index-Struktur her flexibel auf die großen Trends unserer Zeit zu setzen, ist der ideale Weg für mittel- und längerfristig denkende Investoren!

