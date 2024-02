NVIDIA: Aufwärtssequenz weiter intakt!

Dank der Begeisterung der Wall Street für künstliche Intelligenz wird NVIDIA zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder wertvoller als Amazon werden, wobei der KI-Chiphersteller nicht weit hinter Alphabet liegt. Ein Anstieg von 45 Prozent für NVIDIA im Jahr 2024 hat seine Marktkapitalisierung auf rund 1,715 Billionen US-Dollar ansteigen lassen, knapp 3 Prozent unter der Bewertung von Amazon mit 1,767 Billionen US-Dollar und weniger als 6 Prozent unter der Bewertung von Alphabet mit 1,812 Billionen US-Dollar. Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel von 603 US-Dollar auf 750 US-Dollar, wobei Analyst Joseph Moore in einer Kundenmitteilung schrieb, dass die Nachfrage nach KI weiter wachsen sollte. NVIDIA war einer der Hauptnutznießer des Wettlaufs der Technologieunternehmen in Bezug auf die Integration von KI in ihre Produkte und Dienstleistungen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von NVIDIA hat sich beginnend mit 15. November 2012 bis zum 10. November 2021 um rund 11.500 Prozent nach oben entwickelt. Erst danach erfolgte eine beträchtliche Korrektur, welche sich bis zum 13. Oktober 2022 erstreckte und in der Spitze rund 68 Prozent an Kursverlust zur Folge hatte. Was folgte, war eine über 300 Tage andauernde Aufwärtssequenz, welche das alte All Time High aus dem Jahre 2021 bei 346,47 US-Dollar bei weitem übertreffen konnte. Ein weiteres All Time High vom 20. November 2023 wurde bei 505,48 US-Dollar markiert. Gleichzeitig endete aber der Aufwärtstrend und es wurde die erste Seitwärtsrange seit langem gebildet. Die Seitwärtsrange erstreckt sich vom 26. Juni 2023 bis zum 8. Januar 2024 und wird von der Unterstützung bei 404,04 US-Dollar und dem Widerstand bei 505,48 US-Dollar eingefasst. Aktuell ist der Aktienkurs weiter bis zur Magic Number bei 700,00 US-Dollar gestiegen und hat bei 707,94 US-Dollar ein neues All Time High markiert. In den letzten vier Handelstagen konnte dieses Level nicht nachhaltig überwunden werden. Werden die 700,00 US-Dollar geknackt, könnte das von Morgan Stanley ausgegebene Kursziel von 750 US-Dollar erreicht werden.