IBEX 35: Vor-Vorona-Hochs unbezwungen

Das spanische Pendant zum DAX-Index, IBEX 35 kann noch lange nicht mit dem deutschen Leitbarometer mithalten und kämpft derzeit um einen Kursanstieg über seine Kurse kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Davon abgesehen notiert Spaniens Leitindex noch rund 17 Prozent unter seinen Höchstständen aus April 2015.

Zwar ist die wirtschaftliche Schwäche Spaniens per se und bezogen auf die letzten 20 Jahre nichts Neues, echte Aufwärtsdynamik ist derzeit allerdings auch nicht zu erkennen und weckt gewisse Zweifel an einem weiteren Kursanstieg. Derzeit beißt sich das Barometer nämlich noch an der Hürde von 10.100 Punkte seine Zähne aus.

Um aus bullischer Sicht einen Erfolg für sich zu verbuchen, bedarf es Wochenschlusskurse mindestens oberhalb von 10.100 Punkten, in der Folge könnte im Anschluss der Bereich von 10.643 und 11.184 Punkten angesteuert werden.

Bleibt ein solcher Schritt aus, könnten kurzzeitige Verluste auf 9.527 Punkte einsetzen. Aber erst ein Kursrutsch unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 9.147 Punkten (steigend) dürfte den spanischen Leitindex IBEX 35 in bärische Gewässer führen und für Abschläge auf 8.502 Punkte sorgen.