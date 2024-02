Stolperfallen vermeiden - so gelingt der Vermögensaufbau 💪💰 | Börse Stuttgart | Geldanlage

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Die Geldanlage in Aktien ist statistisch gesehen eine der sichersten Methoden, um über die Jahre Wohlstand aufzubauen. Wieso halten dann noch so viele Menschen die Börse für ein Casino und den Aktienkauf für wilde Zockerei? In seinem Buch “Erfolgreich strategisch investieren” klärt Börsenexperte Andreas Lipkow Anfänger und Fortgeschrittene auf. Er zeigt, wie man an der Börse tatsächlich erfolgreich anlegen kann, wie Risiken miniert werden und verrät, warum Geldanlage ein faszinierendes Thema ist.



► Timestamps:

00:00 ► Begrüßung /Beweggründe - was steckt hinter dem Finanzbuch?

02:03 ► Die Börse ist ein Haifischbecken … warum?

03:26 ► Viele junge Anleger sind ohne große Erfahrungen am Markt… aber wie wichtig sind die Grundlagen?

05:07 ► Einfach loslegen?… Darum ist eine Strategie wichtig

06:25 ► Wieviel Zeit muss man für seine Börsen-Engagements mitbringen?

08:05 ► Risiken: Flash Crash & Short Squeeze

10:36 ► Risikomanagement: Wieviel Vola kann / muss ich aushalten?

12:57 ► Börsenphänomene Flash-Crash und Short Squeeze

15:33 ► Limit Orders - ein Muss an der Börse?

16:49 ► Stolperfalle Emotionen

18:05 ► Diese Chancen bieten Börsenengagements

21:15 ► Wie baut man ein diversifiziertes Portfolio auf?



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/