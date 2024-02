Die Marke von 17.000 Punkten bleibt für den Dax am Montag zunächst wohl eine zu hohe Hürde. Während in den USA die wichtigsten Indizes ihre Rekordläufe bislang fortsetzten, ist der deutsche Leitindex nach seinem Rekordhoch am vergangenen Dienstag bei 17.049 Punkten nicht mehr nachhaltig über die runde Marke hinausgekommen. Zu Wochenbeginn sind die Impulse für deutsche Aktien außerdem rar, denn in Asien sind die wichtigsten Börsen aufgrund von Feiertagen geschlossen und wichtige Konjunkturdaten stehen ebenfalls keine an.

Der X-Dax als Indikator für das deutsche Börsenbarometer signalisiert rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 16.974 Zähler.

Die Marke von 17.000 Punkten bereitet dem Dax derzeit mehr Probleme, als sich das viele Marktteilnehmer vorgestellt haben.

Folgende Konjunkturthemen dürften die Woche die Märkte bewegen

Erst am Dienstag dürfte es wieder spannend werden, denn dann wird mit den ZEW-Konjunkturerwartungen ein wichtiger deutscher Frühindikator für die Wirtschaft veröffentlicht. In den USA werden zudem Verbraucherpreise veröffentlicht, die weltweit stark beachtet werden. Die Inflationsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft gehören neben den US-Arbeitsmarkt- und anderen wichtigen US-Wirtschaftsdaten zu den wesentlichen Kennziffern, die die US-Notenbank Fed für ihre Zinsentscheidungen zugrunde legt. Der Markt rechnet inzwischen mehrheitlich mit einer ersten Zinssenkung im Mai.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten hierzulande dürften aus dem Dax vor allem die Aktien von Rheinmetall im Blick stehen, die auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag zulegten. Der Rüstungskonzern ist dabei, seine Produktion von Artilleriegranaten zu verdreifachen. Obendrein bekräftigte er seine Ambitionen, den Umsatz in sieben bis acht Jahren auf 20 Milliarden Euro zu verdoppeln, wie Chef Armin Papperger dem Handelsblatt in einem Interview sagte. Händler zufolge unterstützt dies die Papiere.

Wenig bewegte indes auf Tradegate, dass SAP und der designierte Aufsichtsratschef Punit Renjen wegen unterschiedlicher Vorstellungen über dessen Rolle als künftiger Gremiumsvorsitzender überraschend getrennte Wege gehen. Der als Nachfolger des Mitgründers Hasso Plattner vorgesehene US-Amerikaner wird zur Hauptversammlung im Mai sein Mandat niederlegen. Europas größter Softwarehersteller präsentierte mit dem ehemaligen Nokia-Manager Pekka Ala-Pietilä einen Ersatzmann für Renjen.

S&P 500 und Nasdaq 100 bleiben in Rekordlaune

Die Grundstimmung am US-Aktienmarkt bleibt positiv. Der US-Leitindex Dow Jones blieb nahe am Rekordhoch und beendete die Woche in Summe fast unverändert. Der breit gefasste S&P 500 schaffte derweil eine weitere Bestmarke. Tags zuvor war der Index das erste Mal über die Marke von 5.000 Punkten gestiegen, hatte aber noch darunter geschlossen. Auch der Nasdaq 100 erreichte einen weiteren Rekord. Sowohl der Nasdaq 100 als auch der S&P 500 haben nun schon die fünfte Woche in Folge zugelegt, dieses Mal um 1,8 Prozent beziehungsweise um 1,4 Prozent.

Viele Börse in Asien wegen Feiertag geschlossen

In Asien wird am Montag an den Aktienmärkten in China, Hongkong, Japan und Südkorea wegen eines Feiertags nicht gehandelt. In Indien hat die Börse dagegen geöffnet. Hier gab es leichte Verluste.

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,45 +0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,373 +6,03 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,178 -0,36 Prozent

Devisen: Eurokurs kaum verändert unter 1,08 US-Dollar

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erwartet werden allerdings Auftritte einer Reihe von Mitgliedern der US-Notenbank Fed und der EZB, die für mehr Kursbewegung sorgen könnten. Unter anderem werden Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane erwartet.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0792 +0,06 Prozent USD / JPY 149,20 -0,05 Prozent EUR / JPY 161,03 +/- 0,00 Prozent

Ölpreise geben etwas nach

Damit haben die Ölpreise den zum Teil starken Anstieg der Vorwoche zunächst nicht fortgesetzt. Zuletzt hatten anhaltende geopolitische Risiken im Nahen Osten die Ölpreise angetrieben. Rohöl aus der Nordsee hatte sich in der vergangenen Woche um etwa vier Dollar je Barrel verteuert.

Am Wochenende hatten die USA erneut Ziele der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen angegriffen, um neue Attacken auf Schiffe im Roten Meer zu verhindern. Durch das Rote Meer verlaufen Schifffahrtsrouten, die auch für den Ölhandel von großer Bedeutung sind. Zu Beginn der Woche wurde am Markt auf jüngste Aussagen des iranischen Außenministers Hossein Amir-Abdollahian verwiesen, der Hinweise auf Fortschritte hin zu einer diplomatischen Lösung des Gaza-Kriegs lieferte.

Sorte Kurs Veränderung Brent 81,92 USD -0,27 USD WTI 76,56 USD -0,28 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 185 (170) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 16 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 10,50 (10,60) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 59 (52) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 12500 (13500) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT AKER BP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 270 (360) NOK

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 2750 (2700) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 2245 (2060) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,70 (3,60) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 404 (426) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 12000 (13000) DKK - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 3,10 (2,70) CHF - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 355 (340) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 2160 (2050) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 94 (92) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 172 (162) DKK - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 2550 (2700) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 410 (420) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 2508 (2155) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 465 (475) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

17:45 FRA: Michelin, Q4-Zahlen

USA: Zoominfo Technologies, Q4-Zahlen

USA: Avis Budget, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

20:00 USA: Haushaltssaldo 01/24

Redaktion onvista/dpa-AFX