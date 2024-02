Bitcoin: Wie geplant im Aufwind

Der Bitcoin (BTC) in US-Dollar (USD) hat sich zu Beginn dieser Handelswoche über seine Vorgängerhochs aus Mitte Januar getraut und dadurch ein frisches Jahreshoch über der Kursmarke von 50.333 Dollar markiert. Dadurch steuert das Kryptopaar seine mittelfristige Zielzone unbeirrt an und dürfte diese schon bald einem ausgiebigen Test unterziehen.

Nach Ausbruch über den vorherigen Aufwärtstrend Anfang Dezember letzten Jahres war von einer Rallyebeschleunigung ausgegangen, diese setzte wie wartet ein und treibt die Notierungen stetig in Richtung der mittelfristigen Zielzone um 52.098 US-Dollar an.

Hinweise auf ein bärisches Chartbild ergeben sich aus der Kursentwicklung der letzten Wochen nicht, erst unterhalb von 38.000 US-Dollar dürfte einmal mehr der vorherige Aufwärtstrend in den Fokus geraten, dies würde allerdings mit Abschlagsrisiken auf 31.500 US-Dollar einhergehen.

Wirklich bärische Signale würden sich allerdings erst bei einem Aufwärtstrendbruch ergeben, in der Folge dürfte der Bitcoin in Richtung 24.756 US-Dollar durchgereicht werden. An dieser Stelle verläuft eine vergleichsweise starke Horizontalunterstützung, die sicherlich für einige Tage eine Erholung auslösen dürfte.