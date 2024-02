Börse Frankfurt-News: ETFs: Anhaltende KI-Begeisterung, Tech-ETFs gesucht

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Boom der Tech-Aktien hält an, und auch im ETF-Geschäft glauben die meisten an weitere Kursgewinne. Der Gesundheitsbranche wird wegen KI ebenfalls viel zugetraut.

13. Februar 2024. Tech-Euphorie ohne Ende, auch im ETF-Geschäft. "Technologie-ETFs sind weiter sehr gefragt", berichtet etwa Leo Puschmann, der bei Lang & Schwarz ETFs handelt. Auch Frank Mohr von der Société Générale meldet viel Zuspruch für die Tech-Branche, aber auch die großen Indizes - bei guten Umsätzen.

Getrieben von der Fantasie rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist der Nasdaq 100 am gestrigen Montag erstmals über die Marke von 18.000 Punkten geklettert. Auch S&P 500 und Dow Jones erreichten neue Allzeithochs. Der DAX verpasste nach dem neuen Hoch von 17.049,50 letzte Woche gestern nur knapp ein weiteres Rekordhoch. Am Dienstagmorgen steht der Index bei 16.940 Punkten.

Besonders beliebt bleiben MSCI World-Tracker, allen voran der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983), wie die Händler feststellen. Einzelne MSCI World-ETFs würden aber auch abgegeben, stellt Mohr fest, etwa währungsgesicherte (IE00B441G979) und SRI-Varianten (LU1615092217). US-Aktien (IE00B3XXRP09) seien - anders als in der Vorwoche - wieder viel gesucht. Europäische Aktien flögen hingegen aus den Portfolios. Ebenfalls gefragt: Nasdaq-Tracker wie der iShares Nasdaq 100 (DE000A0F5UF5), wie Puschmann feststellt.

Tech-ETFs mit Jahresrenditen von über 20 Prozent

Auch im Handel mit Branchen-ETFs dreht sich ganz viel um Technologieaktien. Extrem gesucht bei Lang & Schwarz und der Société Générale: der iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) und der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51). Die ETFs kommen auf Dreijahressicht mittlerweile auf Renditen von 21 Prozent und 13,2 Prozent im Jahr. Mohr zufolge wird außerdem auch auf den WisdomTree Cloud Computing (IE00BJGWQN72) gesetzt.

Healthcare: Chancen durch KI?

Zudem erfährt die Gesundheitsbranche aktuell viel Zuspruch - auch aufgrund von Hoffnungen bezüglich KI, etwa bei der Krebserkennung und -behandlung. Gesetzt wird laut Mohr beispielsweise auf den Xtrackers MSCI World Health Care (IE00BM67HK77) und den iShares Healthcare Innovation (IE00BYZK4776). Auf den Abgabelisten fänden sich hingegen Immobilien-ETFs, etwa der iShares European Property Yield (IE00B0M63284). Der hat vor allem 2022 deutliche Kursverluste hinnehmen müssen, seitdem geht es unter dem Strich seitwärts.

Aktien aus der Rüstungsindustrie sind für viele ein Tabu und auch aus den meisten nachhaltigen ETFs ausgeschlossen. Angesichts von Ukraine- und Nahostkrieg ziehen sie allerdings immer mehr Interesse auf sich: Der im Juli 2023 von HANetf aufgelegte Future of Defence (IE000OJ5TQP4) hat gerade die Marke von 50 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten, wie der Emittent meldet. Der etwas ältere, im April 2023 aufgelegte VanEck Defense (IE000YYE6WK5) kommt schon auf 124 Millionen Euro. Beide setzen auf Unternehmen aus den Branchen Verteidigung und Cybersicherheit. Schon seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben sich Rüstungsaktien sehr gut entwickelt, in diesem Jahr geht es weiter aufwärts.

Weiter gesucht: Geldmarkt-ETFs

Extrem beliebt im Anleihebereich bleiben Geldmarkt-ETFs, wie die Société Générale feststellt, konkret von Lyxor (FR0010510800) und Xtracker (LU0290358497). Viel gekauft würden aber auch US-Staatsanleihen mit kurzen (IE00B14X4S71) und mittleren Laufzeiten ().

Eher ruhig zu geht es bei Lang & Schwarz derzeit im Krypto-ETN-Handel. Dabei ist der Bitcoin am gestrigen Montag über die Marke von 50.000 US-Dollar gestiegen - erstmals seit Ende 2021. Auf Xetra viel gehandelt werden aktuell Bitcoin-Tracker der ETC Group (DE000A27Z304), 21Shares (CH0454664001), VanEck (DE000A28M8D0) und WisdomTree (GB00BJYDH287), aber auch Solana-Tracker (CH1114873776).

Von Anna-Maria Borse, 13. Februar 2024 © Deutsche Börse AG

