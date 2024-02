Datenbank- und Medienkonzern Relx will Wachstumstempo hoch halten

LONDON (dpa-AFX) - Relx will auch 2024 vom Wachstum des Geschäfts mit Analyse- und Entscheidungshilfe-Werkzeugen für Unternehmenskunden profitieren. "Wir rechnen mit einem weiteren Jahr eines starken Wachstums des Umsatzes und des bereinigten operativen Gewinns", hieß es vom britischen Fachverlag und Datenbankanbieter am Donnerstag im Zuge der Bilanzvorlage. Nach einem Anstieg des Nettogewinns um neun Prozent auf 1,8 Milliarden britische Pfund (2,1 Mrd Euro) 2023 soll die Dividende nun steigen.

Für die Jahresdividende plant der Konzern nun in Summe 58,8 Pence je Anteilsschein. Das ist ein Anstieg um acht Prozent. Zusätzlich will Relx 2024 eine Milliarde Pfund in Aktienrückkäufe stecken. Davon sind den Angaben zufolge bereits 150 Millionen geflossen.

Den Umsatz steigerte Relx 2023 im Jahresvergleich um sieben Prozent auf knapp 9,2 Milliarden Pfund. Der Umsatz mit elektronischen Produkten, die 83 Prozent der Konzernerlöse ausmachten, habe dabei Rückgänge im Printgeschäft mehr als aufgewogen, teilte der Konzern mit. Das bereinigte operative Ergebnis zog um 13 Prozent auf 3 Milliarden Pfund an. Das ist mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten./mis/ngu/jha/