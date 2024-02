Bitcoin: Weiteren Meilenstein erreicht

Das Kryptopaar Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) blickt auf sehr starke zwei Handelswochen zurück, innerhalb dessen zum einen die Barriere um 50.000 US-Dollar geknackt werden kannte, zum anderen ein weiterer Meilenstein gelegen um 52.098 US-Dollar erreicht werden konnte. Trendwendemuster sind derzeit nicht zu verzeichnen, allerdings mehren sich die Indizien auf eine zunehmende Überhitzung der Rallye.

Insgesamt wird nach dem Ausbruch des Kryptopaares Anfang Dezember 2023 über den eigentlichen Aufwärtstrend eine Rallyebeschleunigung abgespielt, oberhalb von 52.098 US-Dollar wären demnach weitere Gewinne an 59.565 US-Dollar denkbar. Auf mittelfristiger Basis könnten glatt noch einmal die Rekordstände bei 69.000 US-Dollar aus November 2021 in den Fokus geraten.

Auf der Unterseite bildet der Bereich um 45.000 und darunter 40.000 US-Dollar eine sehr starke Unterstützung. Erst unterhalb dieses Niveaus dürften sich größere Abschläge in Richtung 38.000 und 31.500 US-Dollar beim Bitcoin bemerkbar machen.

Einer neuen Studie zufolge sind in die Kryptowährung in den letzten 30 Tagen 2,8 Mrd. Dollar geflossen, nachdem einige ETFs auf diesen Wert zugelassen worden sind.

Im April steht das nächste sogenannte Halving an, bei dem sich rund alle vier Jahre die Belohnung für Bitcoin-Miner halbiert, was in der Folge zu einem langsameren Wachstum des Bitcoin-Angebots führt und in der Vergangenheit oft steigende Kurse mit sich brachte.