Der Dax zeigt sich zum Ende der Woche in hervorragender Verfassung. Aktuell notiert der deutsche Leitindex auf Allzeithoch! Allerdings warten heute am Nachmittag noch wichtige US-Erzeugerpreise. Es bleibt also spannend.

Derweil kann die Aktie von Coinbase nachbörslich kräftig zulegen und steht nun an einem entscheidenden Ausbruchs-Level. Martin gibt seine Kursziele bekannt. Deere enttäuscht die Anleger, die Aktie kommt unter Druck. Ist das eine Kauf-Chance? Und beim Runner des Jahres Super Micro Computer steigt der Kurs schneller, als die Analysten mit ihren Kurszielen hinterher kommen.