Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Fridays for Future

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Fridays for Future:

"Gründerin Greta Thunberg fällt derweil vor allem durch pro-palästinensischen Aktivismus auf und der internationale FFF-Verband steht wegen antisemitischer Äußerungen in der Kritik. Da bieten die bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus der deutschen FFF-Gruppe um Luisa Neubauer und Co. die passende Gelegenheit, sich davon zu distanzieren. "Future", Zukunft - das ist eben nicht nur Klimaschutz. Die Aktivisten tun gut daran, ihr Image von bockigen Schulschwänzern, das noch immer in den Köpfen einiger Kritiker verankert ist, endgültig loszuwerden. Vielleicht gelingt es ihnen dann, die breite Masse auf ihre Seite zu ziehen."/nme/DP/he