TUI hat gute Zahlen geliefert und kommt bald wieder in den MDax: Zugreifen oder Vorsicht walten lassen?

Die Rückkehr von TUI in den MDax ist ein Gewinn für TUI und die deutsche Börse. 3,6 Milliarden Euro Marktwert für gerundet 23 Milliarden Euro Umsatz als größter Touristikkonzern der Welt sind die zwei Eckgrößen.

Die Gewinnschätzungen sind im Sektor Touristik stets etwas unsicher, weil sie von fremden Einflüssen nicht frei sind, seien es Wetterbedingungen oder Beschränkungen im Flugverkehr. Vergleichsdaten zu den Amerikanern sind nicht ergiebig. Die Nachhaltigkeit der deutschen Urlauber ist entscheidender.

Soeben wurden die Vor-Corona-Zahlen wieder erreicht - trotz Inflation, trotz allgemeinem Jammer etc. Ich gehe long.

ThyssenKrupp mit schlechten Zahlen: Wann wird die Aktie für Anleger wieder interessant?

Bei ThyssenKrupp lohnt sich vorerst nur ein Zuschauen. Die Sanierung der Stahlseite ist eine politische Komponente mit größtem Einfluss von SPD und Gewerkschaften inklusive Aufsichtsrat für die Erhaltung der Arbeitsplätze in Duisburg.

Der öffentliche Zuschuss für die Klimaneutralität ist begrüßenswert, aber nicht allein entscheidend dafür, ob und wie sich ThyssenKrupp von der Stahltochter trennen kann und will.

Der Knackpunkt dafür sind die Vorsorgeverpflichtungen, die zurzeit noch in der Thyssen-Bilanz stecken und bei einer Trennung zu übertragen wären. Der Ausbau der Marinetechnik verlangt die Beteiligung des Bundes allein deshalb, weil ein Garant für die Finanzierung notwendig ist, die in der Größenordnung von 3 oder 4 Milliarden Euro, je nach Auftragslage, liegt. Auf die Konditionen kommt es sodann an und die weitere Finanzierung des Betriebes als Tochter von ThyssenKrupp innerhalb der Konzernbilanz. Ende offen.

Nächste Woche kommen die Zahlen von Nvidia: Was erwarten Sie?

Nvidia ist der absolute KI-Star des Jahres. Ein Blick auf den Chart sagt alles. Natürlich steckt darin eine Übertreibung, die Frage ist, wieviel?

Mit der ARM-Chiparchitektur steht Nvidia an der ersten Position am Weltmarkt. Das wird sich aus den Zahlen der nächsten Wochen noch näher herleiten lassen. Darauf beruht die Frage von Gewinnmitnahmen oder leichten Enttäuschungen der Erwartungen.

15 bis 20 Prozent Korrektur oder etwas mehr sind jederzeit möglich, wie es schon Tesla vorgemacht hat. Aktuell geht es also nicht um die exakten Ergebnisse, sondern die allgemeinen Erwartungen.

Also: Zahlen abwarten, Korrektur beobachten und dann kann, wer will, mit Mut wieder mitspielen.