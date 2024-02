Tagesausblick für 20.02.: DAX lustlos seitwärts. Adidas sprintet weiter aufwärts

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 17.111/17.180/17.329/17.421 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.791/16.940/16.986/16.942/17.032/17.052 Punkte

Der DAX® hat den kurzfristigen Aufwärtstrend am vergangenen Freitag verletzt und konsolidierte bis in den Bereich von 17.052 Punkte. Nach einer kurzfristigen Bodenbildung auf diesem Level konnte sich der Index am späten Nachmittag von dieser Unterstützung distanzieren und nahm Kurs auf die nächste Hürde bei 17.111 Punkten. Gelingt der Ausbruch über dieses Level rückt das Allzeithoch in greifbare Nähe. Sinkt der Index unter 17.032 Punkte droht eine Konsolidierung bis 16.986 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,79* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 97,66** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2024; 17:30 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD150Y 30,85 14.013,282778 14.013,282778 5,55 Open End DAX® HD0N6C 16,92 15.409,215592 15.409,215592 10,25 Open End DAX® HD0T14 11,43 15.964,02678 15.964,02678 15,01 Open End DAX® HD11TR 8,51 16.260,084049 16.260,084049 20,14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2024; 17:30 Uhr

Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD26NG

32,56 20.345,864606 20.345,864606 -5,25 Open End DAX® HC6KU0 16,59 18.746,059964 18.746,059964 -10,33 Open End DAX® HC5PAP 11,03 18.186,523572 18.186,523572 -15,53 Open End DAX® HC5S5P 8,10 17.890,92263 17.890,92263 -21,17 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2024; 17:30 Uhr

