DAX: Noch halten die 17.000 Punkte

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas schwächer in den Dienstagshandel und begab sich prompt in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts abwärts. Zwar konnte er seine Verluste zuletzt etwas eindämmen, allerdings mehren sich die Zeichen auf ein Topping-Muster, sollten sich Bullen in der zweiten Tageshälfte nicht noch einmal ins Zeug legen.

Bislang ist die Handelsspanne zwischen 17.000 und 17.200 Punkten als neutral und unproblematisch anzusehen, unterhalb von 17.000 Punkten würden jedoch Zweifel an einer Rallyefortsetzung aufkommen, entsprechendes Korrekturpotenzial könnt an 16.957 Punkte und darunter 16.872 Zähler reichen. Größeres Ungemach dürfte dem DAX jedoch erst unterhalb von 16.780 Zählern drohen.

Auf der Oberseite muss mindestens ein Wochenschlusskurs deutlich oberhalb von 17.200 Punkten zustande kommen, damit die nächstgrößere mittelfristige Zielzone um 17.500 Punkten angesteuert werden kann.

Wirtschaftsdaten stehen heute praktisch nicht mehr auf der Agenda, überraschend hat jedoch die chinesische Zentralbank den Leitzins für fünfjährige Kredite (LPR) um 25 Basispunkte auf 3,95 Prozent gesenkt. Wirtschaftsexperten hatten mit einer Senkung um lediglich 5 bis 15 Basispunkte gerechnet.