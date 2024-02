Gewinnmitnahmen vor den NVIDIA-Zahlen | Intel und Capital One im Fokus

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Letzte Woche ging es erstmals seit langer Zeit für den S&P 500 um 0,4% bergab. In vierzehn der letzten sechzehn Wochen ging es aufwärts. Wir sehen an der Wall Street im Vorfeld der am Mittwoch nach dem Closing anstehenden Ergebnissen eine Fortsetzung der Gewinnmitnahmen. Intel geht getrennte Wege, mit der Aktie vor dem Intel Foundry Day am Dienstag im Plus. Die Werte der Kreditkarten-Industrie stehen nach der Übernahme von Discover Financial durch Capital One unter Druck. Die Zahlungsplattform von Visa und Mastercard werden in Folge des Deals Capital One als wichtigen Kunden langfristig verlieren. Was Ergebnisse betrifft, können die Aktien von Walmart und Medtronic profitieren. Dass Walmart die Übernahme von Vizio bestätigt, wirkt sich auf die Aktien von Roku belastend aus. Unter Druck stehen nach den Ergebnissen außerdem die Aktien von Home Depot.



00:00 Intro

00:12 Nvidia

04:10 Intel Foundry Day

05:50 Capital One übernimmt Discover Financial

08:30 Ergebnisse, Ausblick heute Abend & Woche

10:05 Walmart | Übernahme Vizio

12:45 Home Depot

14:12 Medtronic

15:05 Adobe | Apple

16:40 Nintendo | JetBlue | Southwest

17:48 Elektroauto-Werte

18:31 Paramount | Ausblick (u.a. PCE, Rechenschaftsbericht)

19:32 Chinesische Werte

20:28 Europa

21:13 Up- & Downgrades (CrowdStrike, Salesforce u.a.)



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell